HAZ Hannover-Update: Rechtsextreme Gefahr im Landtag

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrem Hannover-Update. In unserem Thema des Tages geht es heute um die innere Sicherheit in Land und Bund - oder konkret um die Einflüsse und Entwicklungen, die diese bedrohen. Der Verfassungsschutz in Niedersachsen zählt dazu ganz klar die AfD, die Landespartei wird als „rechtsextremer Verdachtsfall“ beobachtet. Und als rechtsextremistisch stuft der Verfassungsschutz auch einzelne Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion ein. Sein Präsident Dirk Pejril sagt bei uns im Interview, unter den Abgeordneten befänden sich „Personen, die dem mittlerweile aufgelösten, als rechtsextremistisch eingestuften sogenannten Flügel zugeordnet werden konnten“.

Namen nennt Pejril nicht. Im Gespräch mit unserem Reporterteam Elisabeth Woldt, Katharina Kutsche und Karl Doeleke sagt er aber: „Ich halte die AfD momentan für ein echtes Risiko für die Demokratie.“ Die Partei steuere einen offenkundig rechtsextremistischeren Kurs an, und aus der niedersächsischen AfD sei kein Widerspruch wahrzunehmen. „Unsere Aufgabe als Verfassungsschutz ist es, auf extremistische Gefahren hinzuweisen. Das tue ich hiermit“, sagt Pejril.

Sieht der Verfassungsschutz auch die sogenannten Klima-Kleber als eine solche Gefahr an? Das verneint Pejril - noch. „Die Aktionen der „Letzten Generation“ sind, wie ich finde, nervig und unangenehm. Aber sie zielen nicht darauf ab, den Staat umzukrempeln, um es mal flapsig auszudrücken“, so der Präsident des Verfassungsschutzes. Seine Behörde erkenne aber den Versuch der linksextremistischen Szene, Teile der Klimaschutzbewegung zu vereinnahmen und so langfristig zu radikalisieren. Diese Entwicklung habe man im Blick.

Und damit wünsche ich Ihnen nun einen guten Start in den Sonntag! Er soll schön werden - so wie die ganze kommende Woche. Ein bisschen Sommer im September - das sind doch immerhin gute Aussichten ...

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Wer Obstbauer und 65 Jahre alt ist, sieht das seinen Äpfeln an.“ Wilhelm Matthies, aus dem Alten Land, auf die Frage, woran er erkennt, dass ein Apfel reif ist.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Verfassungsschutz sieht Rechtsextreme im Landtag

In Niedersachsen wird die AfD als „rechtsextremer Verdachtsfall“ vom Verfassungsschutz beobachtet. Im Interview spricht dessen Präsident Dirk Pejril darüber, wie sich die AfD selbst entlarvt und warum er in der Partei „ein echtes Risiko für die Demokratie“ sieht. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Lam Nguyen Tien/Rosenstock Motion

Testfahrt im Stau: So langsam geht es auf der Hildesheimer Straße voran

Wegen Bauarbeiten am Südschnellweg kommt es auf der Hildesheimer Straße aktuell häufig zu Staus. Besonders im Berufsverkehr kann es zu Wartezeiten kommen. Wir zeigen, womit man rechnen muss – und haben die Fahrt gefilmt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: dpa/Swen Pförtner (Archiv)

Temperaturen bis 30 Grad in Hannover: Jetzt kommt der September-Sommer

Ein Hoch ist im Anmarsch und bringt uns den September-Sommer: Pünktlich zum Wochenende ist das schöne Wetter in Hannover zurück. Und es wird sogar noch besser. Jetzt lesen

Unsere Podcasts

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ