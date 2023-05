HAZ Hannover-Update: Reden wir über Arbeit!

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen - und herzlich willkommen im Mai! Sprichwörtlich wird diesem Monat ja nachgesagt, alles neu zu machen. Und da ist auch was dran, von der Natur mal ganz abgesehen. Für die Menschen in der Region Hannover bringt der Monat einige Veränderungen: Da ist das Deutschlandticket, das ab heute gilt. Außerdem wird der Problemplatz hinterm Hauptbahnhof in ein Sport- und Freizeitareal verwandelt. Die Freibäder öffnen wieder. Tja, und neue Baustellen gibt es natürlich auch. Unseren Überblick finden Sie hier.

Aber der 1. Mai ist natürlich auch aus anderem Grund kein gewöhnlicher Monatsanfang, denn heute ist der Tag der Arbeit, ein Feiertag. Viele Menschen nutzen den Anlass für Demonstrationen und Kundgebungen - und das nicht nur in Deutschland. Er wird auch Kampftag der Arbeiterklasse genannt. Und was Arbeitnehmer erreichen können, wenn sie geschlossen für ihre Sache kämpfen, haben nicht zuletzt die Streiks der vergangenen Wochen und Monate gezeigt. Da ist wieder einiges in Bewegung gekommen. So wie sich die Arbeitswelt ohnehin ständig verändert, und so wie das oft mit Diskussionen und Konflikten einher geht.

Unsere fünf Volontärinnen und Volontäre Laura Ebeling, Max Baumgart, Monika Dzialas, Nina Hoffmann und Leonie Habisch haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit genau diesem Thema auseinandergesetzt. Die zentrale Frage ihres Projekts: „Wie arbeiten wir im Jahr 2033 in Niedersachsen?“ Sie blicken dabei auf lokale Beispiele für die Arbeit der Zukunft und versuchen zu verstehen, wie neue Arbeitsmodelle das Zusammenleben verändern werden – und wer davon profitiert.

Die Ergebnisse ihrer Recherchen finden Sie unten verlinkt in unserem Thema des Tages. Sie stellen Firmen vor, die die Vier-Tage-Woche ermöglichen (so wie es die Stadt Hannover auch machen will). Sie lassen Generationen streiten über den Stellenwert der Arbeit im Leben. Sie lassen Wissenschaftler und Gewerkschafter die Zukunft der Arbeit (und von Büros) beschreiben und fragen Unternehmen, wie sie dem Fachkräftemangel begegnen. Sie fragen nach Gleichberechtigung und Gerechtigkeit. Und dann ist natürlich auch die Künstliche Intelligenz ein Thema - und die Angst, dass diese viele Jobs einmal überflüssig machen könnte.

Aber unsere Volontärinnen und Volontäre haben nicht nur geschrieben. Sie berichten über ihr Projekt, ihre Ansätze und Erkenntnisse auch in einem zweiteiligen Podcast, der heute zum Tag der Arbeit online verfügbar ist. Die Folgen stehen hier und hier zum Anhören bereit.

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in diesen Feiertag - und natürlich viel Abwechslung mit unseren Themen. Sie werden dort heute übrigens auf Adrian treffen, der es so eilig hatte auf die Welt zu kommen, dass sein Geburtsort die Rückbank eines Taxis ist. Aber lesen Sie selbst!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Das war knapp.“ Raimonda, die ihren Sohn Adrian auf der Rückbank eines Taxis zur Welt gebracht hat.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Katja Reuer und Nicole Kuntz arbeiten nun einen Tag weniger für das Unternehmen "Impuls Personal". © Quelle: Nina Hoffmann

Neues Jobmodell: Wie Mitarbeiterinnen einer Braunschweiger Firma die gleiche Arbeit in weniger Zeit erledigen

Einen Tag weniger arbeiten und das bei gleicher Bezahlung: Dieses Arbeitsmodell testet derzeit der Personaldienstleister „Impuls“. Ein Besuch in der Braunschweiger Niederlassung. Jetzt lesen

Der 1. Mai in der Region Hannover

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Detlef Heese/epd

Ab heute gilt das Deutschlandticket: Werden die Bahnen in der Region Hannover wieder so voll?

Ab 1. Mai gilt das Deutschlandticket – aber noch lässt sich nicht sagen, wie groß der Andrang auf Busse und Bahnen wird. Auch fehlen bisher genaue Zahlen, wie die Nachfrage nach dem neuen Angebot in der Region Hannover zum Start ist. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christian Behrens

Finkbeiners Kostprobe: So schmeckt es im Bambus Garden in Hannover-Kirchrode

Asia-Küche an sieben Tagen die Woche: Das Bambus Garden erweist sich als recht solide Anlaufstelle für Mittag- und Abendessen in Kirchrode, meint HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren