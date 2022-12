HAZ Hannover-Update: Reichsbürger im Theater?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Erinnern Sie sich an die „Reichsbürger“-Razzia Anfang Dezember? Seither ist die Diskussion darüber eröffnet, ob die Behörden zurecht und vielleicht gerade noch rechtzeitig das große Besteck aufgefahren haben, um eine gefährliche Gruppe zu stoppen, oder ob sie mit überzogenen Mitteln gegen eine Truppe lächerlicher Traumtänzer vorgegangen sind.

Nun, je mehr über die Beteiligten bekannt wird, desto weniger lustig kann man all das speziell aus hannoverscher Sicht finden. Nicht nur, dass ein Ex-Polizist und ein LKA-Beamter auf der Liste der Verdächtigen stehen. Jetzt wird bekannt, dass im Leibniz Theater in der Calenberger Neustadt regelmäßig Treffen von Menschen stattgefunden haben, die der „Reichsbürger“-Ideologie anhängen. Als mein Kollege Manuel Behrens den Inhaber dazu befragt hat, hat er eine überraschende Antwort bekommen: Nicht die, die sich dort träfen, seien die „Reichsbürger“, sondern die 99 Prozent der anderen, die mit einem gängigen Personalausweis herumliefen. Was es mit den Treffen im Theater auf sich hat lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Das Zitat des Tages liefert heute Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen. Mit ihm haben HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader und unser Kommunalpolitikexperte Andreas Schinkel darüber gesprochen, wie genau er sich die Verkehrswende in der Landeshauptstadt vorstellt und ob wir uns künftig darauf einstellen müssen, dass Rad- und Autofahrer sich so unversöhnlich gegenüberstehen wie kürzlich zwei Damen in Hannovers Südstadt, die einander nicht vorbeilassen wollten. Wie und ob man nach den Plänen Onays in der City demnächst noch Autofahren kann lesen Sie im großen Interview. Außerdem spricht der OB über die Unterbringung der vielen Flüchtlinge, die maroden städtischen Finanzen und aus Gründen des Gassparens kalte Hallenbäder.

All das und vieles mehr finden Sie heute im Hannover-Update. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Niemandem wird das Auto verboten. Belit Onay (Grüne), Oberbürgermeister Hannover

Thema des Tages

Das Leibniz-Theater: Ein Anlaufpunkt für Reichsbürger? © Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Was steckt hinter den „Reichsbürger“-Treffen im Leibniz-Theater in Hannover?

Im Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt finden sich offenbar Anhänger der „Reichsbürger“-Szene ein. Allein im Dezember soll es zwei Treffen gegeben haben. Hat sich der Inhaber radikalisiert? Hannoversche Künstler gehen auf Distanz und beenden die Zusammenarbeit. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren