HAZ Hannover Update: Rekorde in der Stadt

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Glück: das Wetter hielt. Noch am Samstag mussten zahlreiche Kinder im Regen rund um den Friedrichswall sprinten, am Sonntag hatten die Erwachsenen dann mehr Glück: es blieb trocken beim 31. Hannover-Marathon. Und die Sportlerinnen und Sportler wussten das für sich zu nutzen: In der Königsdisziplin über die rund 42 Kilometer fielen beide Streckenrekorde: Noch nie waren ein Mann und eine Frau schneller in Hannover. Der deutsche Langstrecken-Star Amanal Petros pulverisierte die Bestzeit in 2:07,02 Stunden und lag damit rund anderthalb Minuten unter dem zehn Jahre alten Rekord. Und bei den Frauen war die Kroatin Matea Parlov Kostro besonders flink unterwegs, in 2:25,45 Stunden unterbot sie die alte Bestzeit um etwa eine halbe Minute. Im Ziel strahlte sie: „Es war perfekt. Es fühlte sich an, als ob ich hier daheim wäre. Wie meine Heimstrecke.“

Neben den Leistungen der Spitzenportler stand auch in diesem Jahr die Party im Vordergrund: und so feuerten traditionell zigtausende Menschen entlang der Strecke nicht zuletzt die Amateur- und Hobbyläufer an - Freunde, Verwandte, Kollegen, Nachbarn. Von Sambatruppen über Marching-Bands bis hin zu kleinen Orchestern war vor allem musikalisch wieder an vielen Orten einiges los – wenngleich Hannover in der Zeit vor der Pandemie bereits Marathon-Tage mit mehr Publikum entlang der Strecke gesehen hatte. Wie dem auch sei: ein weiteres Mal erlebte Hannover ein fulminantes Fest des Sports.

Und der Start in die neue Woche? Dürfte für weniger freudige Gesichter sorgen, auch bei uns in der Region Hannover. Die zuletzt schon beinahe regelmäßigen Streiks finden heute ihren Höhepunkt: Üstra, Deutsche Bahn, S-Bahn, Regionalverkehr, Flughafen - im Verkehr geht vielerorts nichts mehr. Und das ausgerechnet zum Beginn der Osterferien. Ein weiteres Mal sind also erhebliche Einschränkungen im Alltag in Hannover zu erwarten. Wir sind ab dem frühen Morgen an vielen Stellen vor Ort und berichten für Sie im Liveticker. Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Jemand, der bereit ist zu wildern, muss schon eine gehörige kriminelle Energie aufbringen.“ Wolfram Klöber, Leiter des Hegerings Barsinghausen, zum Fund eines zerlegten Rotwilds im Deister.

