HAZ Hannover-Update: Rettungsflüge starten von Wunstorf in den Sudan

Haben Sie sich am gestrigen erfreulich sonnigen Sonnabend schon eine Auszeit von der Wuselei der Werktage gegönnt? Wenn ja, gut so! Wenn nicht, dann haben sie heute noch mal eine gute Gelegenheit dazu. Einen Tick kühler als gestern könnte es sein. Aber immer noch sehr gut für einen frühlingshaften Ausflug in die City.

Nicht nur, dass da heute verkaufsoffener Sonntag ist und etliche Geschäfte zumeist ab 13 Uhr für Kunden und Kundinnen geöffnet sind. Nein, es ist auch sonst jede Menge los zwischen Aegi, Leineufer, Steintor, Kröpcke und Hauptbahnhof.

Viel los in der City? Ja, tatsächlich! Wer in Hannover zuletzt mit wachsendem Groll mehr Zeit in die Nachrichtenlektüre über die vermeintlich sieche Innenstadt, schließende Kaufhäuser, krepelnde inhabergeführte Läden und aufgerissene Straßen investiert hat als in tatsächliche Besuche in der City, der sollte sich genau heute mal einen Ruck geben und seine Meinung über das, was da passiert, einem Reality-Check unterziehen.

Ein paar persönliche Tipps von mir: Schauen Sie sich mal für zehn Minuten die Surfer auf der Leinewelle an. Setzen Sie sich für ein Viertelstündchen beim Beachvolleyball-Cup am Steintor auf die Tribüne. Machen Sie einen Schlenker über die Lange Laube zur dortigen Fahrradaktion. Und dann schlendern Sie noch zum Ballhof rüber und trinken Sie im Liegestuhl vor dem Teestübchen oder in einem Straßencafé in der Knochenhauer Straße etwas.

Könnte sein, dass Sie, wenn Sie meinem kleinen Laufzettel folgen, am Ende zu der Erkenntnis kommen, dass die Innenstadt Hannovers doch gar nicht so übel ist, wie sie zuweilen in den Debatten wegkommt.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Die Verdoppelung der Schnellwegbreite auf Autobahnmaße ist nun plötzlich doch nicht vorgeschrieben gewesen, sondern Ermessensspielraum. Wenn es stimmt, was im Entwurf eines Abschlussberichts aus dem Verkehrsministerium steht, dann haben die Gegner des Ausbaus von Anfang an Recht gehabt. Das wird den Konflikt zuspitzen. HAZ-Redakteur Conrad von Meding in seinem Kommentar zum Ausbau des Südschnellwegs

© Quelle: Christophe Gateau/dpa (Symbolfoto)





Starts in Wunstorf und Hannover: Bundeswehr plant neue Rettungsmission im Sudan

Drei A400M-Transportflugzeuge der Bundeswehr sind am Donnerstagabend Richtung Naher Osten aufgebrochen. Auch am Flughafen Hannover wurden zwei zivile Antonow-Maschinen beladen und in dieselbe Richtung geschickt. Die Truppe plant offenbar eine neue Rettungsmission für Deutsche im Sudan. Jetzt lesen

© Quelle: Jan Fuhrhop/Hildesheimer Allgemeine Zeitung

Kein Starkstrom, sondern Blitzableiter – aber warum stürzte Kabel quer über die Autobahn 7?

Ein sogenannter Lichtwellenleiter ist am Freitag auf die A7 zwischen Hannover und Hildesheim-Drispenstedt gestürzt. Die Folge waren mehrere Unfälle, zwei Menschen wurden verletzt. Nun stellt sich die Frage: Ist die Leitung durch Fremdverschulden herabgestürzt? Die Polizei ermittelt. Jetzt lesen

© Quelle: Tobias Wölki

So feiern 12.000 Fans das Pur-Konzert in der Expo-Arena

Die vielleicht deutscheste Band der vergangenen 30 Jahre: Hartmut Engler und seine Mitmusiker treffen in Hannover auf ein textsicheres Publikum und nehmen ganz viel Liebe mit aus dem „Abenteuerland“ in der ZAG-Arena. Jetzt lesen

