HAZ Hannover-Update: Schlechte Noten für die Schulnoten?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Was finden Sie besser: Notenzeugnisse mit Ziffern von 1 bis 6 oder ausformulierte Lernentwicklungsberichte? Niedersachsens neue Kultusministerin, Julia Willie Hamburg von den Grünen, hat jetzt die Debatte darüber neu angeschoben. Sie will das 1-bis-6-System nicht per Verordnung abschaffen. Wohl aber möchte sie den Schulen freistellen, ihren Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern etwas detaillierter Wissensstand und Lernfortschritt erklären. Abschlusszeugnisse sollen natürlich so bleiben, wie sie sind. Mit Noten. Muss ja.

Aus einschlägigen Verbänden kommt prompt Kontra. Erwartbar. Eltern, Schüler, Lehrer und erst recht zukünftige Arbeitgeber verstünden diese Lernentwicklungsberichte nicht, heißt es da. Und überhaupt: die Abkehr vom Leistungsgedanken - bloß nicht!

Die Kritik hat schon was für sich. Schriftliche Zeugnisse können Raum für Missverständnisse lassen. Einerseits. Andererseits: Wir wissen doch alle, was „stets bemüht“ und ähnliche Chiffren in Wahrheit bedeuten. Und ist eine 3 oder eine 1 wirklich weniger missverständlich und besser geeignet, um einen jungen Menschen umfassend zu charakterisieren und zu bewerten?

Unsere Reporterin und Schulexpertin Saskia Döhner beschreibt Hamburgs Vorstoß und fasst die bekannte Debatte neu zusammen. Weitere wichtige Meldungen zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Interessante Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Natürlich treten immer noch die meisten Leute wegen der Pannenhilfe bei uns ein. Aber wir bewegen uns in einem Markt, in dem das Auto nicht mehr die Rolle spielt, die es einmal hatte. Christine Rettig, Vizechefin des ADAC in Niedersachsen

Niedersachsens Schulen müssen zur Bewertung bald keine Noten mehr geben

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Die Einbrecher sind zurück: Hier haben sie 2022 in der Region Hannover am häufigsten zugeschlagen

Kulinarischer Jahresrückblick: Das waren die Highlights von HAZ-Restauranttester Hannes Finkbeiner

