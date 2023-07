HAZ Hannover-Update: Schlechte Noten für Hannover?

Liebe Leserinnen und Leser,

leben Sie eigentlich gern in Hannover? Und würden Sie unsere Stadt auch Dritten als Urlaubsziel empfehlen? Vielleicht für ein Wochenende? Als Städtereise?

Dann haben Sie einen deutlich positiveren Blick auf das Image Hannovers als das Hamburger Beratungsunternehmen M, das Stadt und Region bereits vor mehreren Monaten in einer Studie ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt hatte.

Dessen Analyse belegt der niedersächsischen Landeshauptstadt Nachholbedarf im Bereich Image und Tourismusstrategie. Einen Beleg für diese These sehen Experten auch in der sinkenden Zahl der Hotelübernachtungen in Hannover, die noch unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit sind, wie mein Kollege Conrad von Meding jetzt berichtet. In einem Standortvergleich der 18 wichtigsten Messe- und Tourismusdestinationen in Deutschland landet Hannover bei der Zimmerauslastung auf dem vorletzten Platz. Schlechter schneidet nur Dortmund ab.

Ein Grund für die Zahl der belegten Betten ist sicherlich auch der wirtschaftliche Wandel: Hannovers Hoteliers können sich bei ihrem Geschäftsmodell nicht mehr allein auf den einst so zuverlässigen Zustrom an Gästen in Messezeiten verlassen. Sie benötigen noch andere Anreize, damit Touristen und Geschäftsreisende sich für einen Halt in Hannover entscheiden.

Spüren dürften die teils mäßige Anziehungskraft unserer Stadt auch Unternehmen, die Fachkräfte nach Hannover holen möchten, aber dann eben doch unterliegen, wenn sie in Konkurrenz mit Arbeitgebern in Großstädten wie Leipzig, München, Hamburg oder gar Berlin stehen.

Der Ruf nach einer neuen Imagekampagne wird laut - und einmal mehr die Frage: Wofür steht Hannover - und was macht diese Stadt liebenswert? Man muss nur einmal ans Ufer des Maschsees schauen, wo derzeit das große Maschseefest gefeiert wird, das wiederum in einem Ranking von Deutschlands Sommerfestivals für Genießer auf Platz 9 und damit weit vorn steht.

Ich jedenfalls bin neugierig auf Ihre Meinung: Was macht unsere Stadt für Sie besonders? Warum leben Sie gern hier? Schreiben Sie uns an hannover@haz.de.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag,

Ihre Dany Schrader

Chefredakteurin

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wenn nicht jetzt, wann dann? TUI-Chef Sebastian Ebel hat sich dafür ausgesprochen, dass Menschen weiter auf der griechischen Insel Rhodos Urlaub machen.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Hannovers Hotels bleiben leer: Nur Dortmund lockt weniger Gäste

Ein Vergleich der 18 wichtigsten Hotelstandorte Deutschlands sieht Hannover auf dem vorletzten Platz – danach kommt nur noch Dortmund. Hannovers Hotelbetreiber fordern jetzt endlich eine Tourismusstrategie – und Klarheit, wie die ab Januar neu erhobene Bettensteuer verwendet werden soll. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Warum die Viertagewoche mehr Traum als Trend ist

Weniger arbeiten für gleiche Gehalt: Das wünschen sich viele Menschen. In Hannover testete sogar die Stadtverwaltung das Modell mit ihren Mitarbeitenden. Wirklich realistisch ist die flächendeckende Einführung einer Viertagewoche jedoch aus mehreren Gründen nicht, meint Katharina Kutsche.

Und dann war da noch ...

© Quelle: Tobias Woelki

... Finkbeiners Kostprobe auf dem Maschseefest

Das Maschseefest in Hannover lockt in diesem Jahr mit so viel Programm wie nie. Die Kulinarik bleibt im Partyrausch zwar nicht auf der Strecke, wirkt aber zunehmend einseitig, meint der HAZ-Feinschmecker. Doch es gibt auch besondere Entdeckungen. Jetzt lesen.

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ