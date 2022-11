HAZ Hannover-Update: Schöne alte Einkaufswelt

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

guten Morgen! Wenn heute um 13 Uhr die Läden in Hannovers City zum verkaufsoffenen Sonntag ihr Kunden empfangen, dann ist ein Traditionshaus nicht mehr dabei. Der Elektronikspezialist Conrad am Steintor hatte gestern zum letzten Mal geöffnet. Der Ausverkauf lief schon länger, am Sonnabend waren dann auch nur noch Reste zu haben. Die passten in wenige Regale - der Großteil des Geschäfts war gesperrt, das Ende sichtbar. Unser Reporter Christian Bohnenkamp war noch einmal da und hat sich umgehört. Ein Mitarbeiter erzählt, die Belegschaft sei für ihn „wie Familie“ gewesen“. Und ein Stammkunde sagt: „Ich hasse es, im Internet zu bestellen.“ Aber genau da geht es mit Conrad ja weiter - im Internet.

Das Ende von Conrad fällt in dieselbe Woche, die mit einer neuen Hiobsbotschaft für Galeria Karstadt Kaufhof begann. Der kriselnde Kaufhauskonzern meldete erneut Insolvenz an, weitere Schließungen drohen. Und natürlich stellt sich auch für Hannover die Frage, ob das letzte verbliebene Haus am Ernst-August-Platz bleiben wird.

Und wenn nicht, was macht das dann mit Hannovers Innenstadt? Die stehe trotz aller Herausforderungen vergleichsweise gut da, kommentiert unser Reporter Conrad von Meding. Trotzdem zeigten die jüngeren Krisen, wie anfällig Innenstädte sind – und wie wichtig es sei, ihnen neue Impulse zu geben. Seiner Meinung nach müssten die Hannoveraner Mut zu frischen Ideen zeigen – und auch mal in Kauf nehmen zu scheitern. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Wie steht es mit Ihnen? Schätzen Sie den guten alten Einkaufsbummel? Dann bietet der Extra-Öffnungstag heute ja vielleicht eine gute und vergleichsweise entspannte Gelegenheit. In Herrenhausen lädt darüber hinaus auch der Winterzauber von 11 Uhr an noch einmal Besucher zum Flanieren ein.

Zitat des Tages

„Je offener und positiver wir uns damit auseinandersetzen, desto selbstbestimmter können wir uns darauf vorbereiten.“ Sven Friedrich Cordes, Bestatter in Hannover-Linden zum Thema Tod und Endlichkeit.

