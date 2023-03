HAZ Hannover-Update: Schon wieder Stillstand

Liebe Leserinnen und Leser,

die Generalproben hat Hannover hinter sich - nun droht ein echter Stillstand in Teilen der Stadt: Nach mehreren recht glimpflich überstandenen Streiks in den vergangenen Tagen hat Verdi im Arbeitskampf um bessere Bezahlung für die Angestellten im öffentlichen Dienst nun eine Woche des geballten Protestes ausgerufen. Üstra, Krankenhäuser, Müllabfuhr: Hannover steht erneut ein spürbarer Streik bevor.

Am deutlichsten trifft es dabei wieder die Pender: Zwischen Dienstag, 3 Uhr, und Mittwoch um etwa 1 Uhr bleiben alle Stadtbahnen und Busse der Üstra in ihren Depots. Was der gestrige Wintereinbruch kaum geschafft hat, dürfte dann Realität werden: volle Straßen, Staus und genervte Pendler auf dem Weg zur Arbeit. Am längsten dauern die Arbeitsniederlegungen bei Aha: Wie Verdi mitteilt, soll die Müllabfuhr am Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag komplett ausfallen. Die betroffenen Touren werden nicht nachgeholt, sondern ersatzlos gestrichen. Und in den Kliniken der Region werden geplante Operationen gestrichen, es gibt nur eine Notbetreuung. Der Arbeitskampf geht damit spürbar in eine nächste Runde.

Seit Wochen fordert die Arbeitnehmerseite 10,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst, doch die kommunale Seite lehnt dies strikt ab. Zuletzt hatten sich Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) auf die Seite der Gewerkschaft geschlagen. Im HAZ-Doppelinterview legen sie sich zwar nicht auf eine genaue Zahl für den Lohnanstieg fest, beide Verwaltungschefs betonen aber, das sich die Bezahlung verbessern müsse. Unterdessen kritisiert der Kommunale Arbeitsgeberverband den Warnstreik im Kita-Bereich am Mittwoch. „Dass ausgerechnet Kitas mit Warnstreiks überzogen werden, ist nicht zu akzeptieren“, heißt es da. Die Beschäftigten erhielten bereits Zulagen, die einer Lohnerhöhung von mehr als 3 Prozent entsprächen.

Die Fronten scheinen leidlich verhärtet - und wie der Tarifstreit ausgeht, ist noch nicht abzusehen. Die nächste Verhandlungsrunde ist erst vom 27. bis 29. März angesetzt. Ob es bis dahin erneut spürbare Einschränkungen für die Einwohner der Region Hannover geben wird, ist nicht auszuschließen. Klar ist aber: wir bleiben für Sie nah am Thema und informieren Sie laufend, so dass Sie sich früh darauf einstellen können. Bleiben Sie uns gewogen, wünscht mit herzlichen Grüßen Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Mein Ziel war es, die Proteste zu beenden und Ruhe wiederherzustellen.“ Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im HAZ-Doppelinterview über seine Verhandlungen mit der "Letzten Generation"

Thema des Tages

Üstra, Krankenhäuser, Müllabfuhr: Hannover steht eine große Streik-Woche bevor

Die Gewerkschaft Verdi ruft für nächste Woche zu zahlreichen Streiks auf: Davon werden die Üstra, das KRH Klinikum Region Hannover und Aha betroffen sein – teils tagelang. Es treffe auch Kitas und Verwaltung. Seit Wochen können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht auf neue Löhne im öffentlichen Dienst einigen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Nach tödlichen Schüssen in Döhren: 22-Jähriger muss in Untersuchungshaft – er hatte sein Handy am Tatort verloren

Die Polizei hat nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße im Stadtteil Döhren in Hannover einen Verdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 22-Jährigen. Er soll an der Stadtbahnhaltestelle einen 34-Jährigen erschossen haben. Er muss in Untersuchungshaft. Jetzt lesen

