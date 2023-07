HAZ Hannover-Update: Schüsse in der City

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Raubüberfall mitten in der Innenstadt, bei dem Schüsse fallen - das gab es in Hannover schon länger nicht mehr. Zwei bewaffnete Männer haben gestern Nachmittag in Hannovers City einen Juwelier überfallen und dabei offenbar einen Mitarbeiter durch einen Schuss schwer verletzt. Meine Kollegen Alina Stillahn, Manuel Behrens und Frank Tunnat zeigen Ihnen in Wort und Bild, was wir über den Überfall wissen. Den Text haben wir für Sie frei lesbar gemacht.

Derweil bahnt sich innerhalb der grün-roten Rathausmehrheit in Hannover ein zünftiger Streit an. Meine Kollegin Birgit Dralle hatte Ihnen gestern an dieser Stelle davon berichtet, dass die Stadt die Einführung sogenannter Superblocks plant - Stadtquartieren also, aus denen der Durchgangs-Autoverkehrs ausgesperrt werden soll, um die Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen. Dabei aber, hat die SPD gestern sehr deutlich verlauten lassen, wollen die Sozialdemokraten so nicht mitmachen. „Unter dem Deckmantel der Schaffung von Lebensqualität sollen schlicht Autos aus den Quartieren verdrängt werden“, poltert deren Fraktionschef Lars Kelich, der auch deshalb auf der Zinne ist, weil mit seiner Fraktion, wie er sagt, vor Verkündigung der Pläne niemand gesprochen habe. Die Debatte um die autofreien Viertel dürfte in den kommenden Wochen und Monaten spannend bleiben. Christian Bohnenkamp hat die Details für Sie.

Spannend wird‘s heute Abend vermutlich auch bei Pink. Die US-Sängerin spielt heute Abend live in Hannover. Alles, was Sie dazu wissen müssen, hat Christof Perrevoort für Sie, ebenfalls frei lesbar, zusammengefasst.

Zitat des Tages

Das Büro des Oberbürgermeisters sieht es offenbar als seine Kernaufgabe an, das Leben der Menschen zu erschweren. Lars Kelich, SPD-Fraktionsvorsitzender im hannoverschen Rat

Thema des Tages

Auf der Suche nach dem Täter: Mitarbeiter der Spurensicherung vor dem überfallenen Geschäft. Foto: Moritz Frankenberg/dpa © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Überfall auf Juweliergeschäft: Räuber schießt auf Mann, Täter flüchtig

Die Polizei ist aktuell an der Georgstraße in Hannover im Einsatz. Dort soll ein vermummter Mann bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft auf einen Mann geschossen haben. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine näheren Angaben vor. Zwei Räuber sind auf der Flucht. Jetzt lesen

