HAZ Hannover-Update: Schüsse in Herrenhausen

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Ich hoffe, gestern ist nichts weggeweht, was Ihnen lieb und teuer ist. Es war dann ja doch recht stürmisch über den Tag.

Nicht stürmisch, aber dafür umso gefährlicher war es offenbar am Sonntagabend rund um den Herrenhäuser Markt. Da fielen gegen 19 Uhr Schüsse - und als die von Anwohnern alarmierte Polizei ankam, stand ein zerschossener Golf mit laufendem Motor auf der Meldaustraße. Nur: Wer hat da auf wen geschossen? Meine Kollegen Manuel Behrens, Katharina Kalinke und Christian Elsner haben die Hintergründe für Sie zusammengetragen und wissen auch, wie der Stand der Ermittlungen ist.

Vielleicht sitzen Sie ja, während Sie dies lesen, in einer S-Bahn irgendwo in der Region. Oder Sie stehen am Bahnhof und warten auf eine (die möglicherweise längst da sein müsste). Wenn Sie das regelmäßig tun, haben Sie vielleicht auch das eine oder andere zu erzählen - über Verspätungen und Pannen oder über tollen Service und freundliche Menschen. Da fügt es sich, dass meine Kollegen Antje Bismark, Patrick Hoffmann und Leonie in dieser Woche Eindrücke rund ums S-Bahn-Fahren in und um Hannover sammeln. Die Drei führen ihr eigenes Pendlertagebuch - und wenn Sie mögen, können Sie auch etwas hineinschreiben. Machen Sie doch gern mit!

Und dann hätte ein Lottospieler aus Hannover fast 93 Millionen Euro gewonnen. Tatsächlich gewonnen hat er auch viel, aber doch deutlich weniger. Es fehlte halt diese eine, vermaledeite ... aber lesen Sie selbst!

Viel Glück in Spiel, Liebe und umzu wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Sie hat einen gut Job gemacht, es ab keinen Unterschied zu ihren männlichen Kollegen. Marko Tatomirovic, neuer Vorsitzender des Bruchmeister-Collegiums, über die erste Frau in diesem Amt, Vanessa Smorra

Thema des Tages

Nach dem Beschuss: Die Polizei fand den Golf mit Einschussspuren und laufendem Motor vor. © Quelle: Fernando Martinez Lopez/dpa

Schüsse auf VW Golf in Herrenhausen: Polizei ermittelt Fahrer, Schütze weiter flüchtig

Mehrere Schüsse haben am Sonntagabend einen VW Golf in Hannover-Herrenhausen getroffen. Die Polizei rückte deshalb zu gleich zwei Einsatzorten aus – in schwerer Montur und mit Maschinenpistolen. Mittlerweile hat die Polizei den Golf-Fahrer gefunden. Er hatte sein Auto mit laufendem Motor zurückgelassen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

