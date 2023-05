HAZ Hannover-Update: Schützenfest ohne Zelt

Liebe Leserinnen und Leser,

es sind noch genau acht Wochen hin, dann steht Hannover für zehn Tage wieder ganz im Zeichen einer fast 500 Jahre alten Tradition. Und auch wenn Sie kein großer Freund der fröhlichen Feierlichkeiten im grünen Rock sind - das Schützenfest fällt in diesem Jahr durch eine Besonderheit auf. Erstmals gibt es nämlich kein zentrales Festzelt - eines wie die Festhalle Marris in früheren Jahren oder wie die Bayern-Halle 2022. Es hat sich schlicht kein Gastronom gefunden, der es auf sich nimmt, ein solches Zelt zu betreiben. Warum? Das habe mit wirtschaftlich schlechten Rahmenbedingungen zu tun, sagt der Festleiter. Was genau dahinter steckte, und welche Konsequenzen das für die Schützenverein hat, erfahren Sie hier.

Wussten Sie übrigens, was es beim ersten Schützenfest im Jahr 1529 zu essen gab? Und wo früher die Schießwettbewerbe ausgetragen wurden? Dann ist vielleicht dieser Text etwas für Sie - Schützenfest für Anfänger gewissermaßen.

Bleiben wir im weitesten Sinne beim Thema Freizeit und Gastronomie. Der bekannte Betreiber des Café Konrad in Hannovers Altstadt tritt gerade mit einer ungewöhnlichen Beichte an die Öffentlichkeit. Er habe jahrlange Steuern hinterzogen, gestand er und habe eine entsprechende Selbstanzeige gestellt. „Ich habe mir nichts dabei gedacht“, sagte er beschämt. Wie es in dem Café weitergeht, ist offen. Lesen Sie die Hintergründe hier.

Positiver gestimmt ist aller Wahrscheinlichkeit nach Steffen Henssler. Der TV-Koch eröffnet nämlich heute in Hannover offiziell ein Restaurant - es ist sein erstes in Hannover, und überhaupt das erste eines deutschlandweit bekannten Fernsehkochs. Was er dort an der Ecke Lister Meile/Wedekindstraße serviert, nennt Henssler selbst „Sushi 2.0″. Klingt alles ganz schön trendy: „Sweet‘n‘Sour Roll“, „Funky Salmon“ oder „Shrimp Deluxe“. Mehr erfahren Sie heute auf HAZ.de.

Ich habe mit meinem Café Konrad zehn gute Jahre erlebt und zehn schlimme Jahre. Dietmar Engel, Betreiber des Café Konrad in Hannovers Altstadt

Kein Betreiber gefunden: Hannovers Schützenfest muss erstmals ohne Hauptfestzelt auskommen

Dem Schützenfest in Hannover fehlt in diesem Jahr eine wichtige Attraktion: Es gibt kein Hauptfestzelt, weil kein Betreiber gefunden wurde. Die Schützen weichen deshalb auf umliegende Festzelte aus, der traditionelle Fassbieranstich findet am Rundteil statt, das von der Madsack Mediengruppe bespielt wird. Jetzt lesen

Videobeweis für zu enges Überholen von Fahrrädern in Hannover

Oft kommen sich Autofahrer und Fahrradfahrer ziemlich nahe – da wird enger überholt als erlaubt. Die Polizei in Hannover hat sich nun eine Methode ausgedacht, wie sie solche Verstöße dokumentieren und ahnden kann. Jetzt lesen

Hannover 96: So plant Stefan Leitl die Abschiedstour von Hendrik Weydandt

Nach der Saison wird Hendrik Weydandt seine Profikarriere mit 27 Jahren beenden. Vier Spiele sind es noch für Hannover 96. Trainer Stefan Leitl bucht ihm ein Ticket als Joker für die Abschiedstournee. Jetzt lesen

