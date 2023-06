HAZ Hannover-Update: Schutzlose Kinder

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es klingt wirklich unglaublich: Mehr als zwei Jahrzehnte lang soll ein Erzieher in einem Kinderdorf im Kreis Lüneburg Kinder sexuell missbraucht haben. Vor Gericht geht es demnächst um 116 Fälle, die dem Mann vorgeworfen werden, der erste aus dem Jahr 1999, der letzte aus dem Jahr 2021. Die Opfer waren zwischen sieben und 13 Jahre alt.

Kinder oder Jugendliche, die in einem Heim oder einem Kinderdorf leben, sind zusätzlich schutzbedürftig, weil sie schon einiges durchgemacht haben und nicht mehr zu Hause wohnen können; entweder, weil die Verhältnisse in ihrer Familie so schwierig sind, oder weil es das familiäre Zuhause gar nicht mehr gibt. Und was einen noch sprachloser zurücklässt: Die ersten Vorwürfe gegen den Erzieher gab es bereits im Jahr 2001, doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren damals ein, so konnte der Erzieher zwei Jahrzehnte in der Einrichtung weiterarbeiten und sich offenbar seine Opfer aussuchen.

Mein Kollege Bert Strebe hat sich in dem Kinderdorf umgesehen und umgehört. Seine eindrucksvolle Reportage über eine Idylle, die für viele Kinder gar keine war, die Fassungslosigkeit von Mitarbeitern und die Sprachlosigkeit der Behörden lesen Sie hier.

Zitat des Tages

Da war nicht das Gefühl, dass da jetzt ein Fremder steht. Das war Familie. Alexandra Ubl über Jörg Wehrhahn, der ihr mit einer Stammzellenspende das Leben rettete.

Thema des Tages

Was geschah im Kinderdorf? Erzieher wegen Missbrauchs in 116 Fällen angeklagt

Schutzbedürftige Kinder in einer Einrichtung im Kreis Lüneburg sind offenbar jahrelang von einem Erzieher sexuell missbraucht worden. Der Mann wird jetzt vor Gericht gestellt. Besuch in einer Idylle, die keine war. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Erweiterung des Dschungelpalasts: So schön wird der Zoo Hannover

Besucher im Zoo Hannover sehen zurzeit nicht nur Tiere, sondern auch eine umfangreiche Baustelle für die Erweiterung des Dschungelpalasts. Es ist nicht die Einzige ihrer Art, der Tierpark wandelt sich – und wird schöner. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

...Geschichte auf Rädern

Das Team der Oldtimer-Sparte von Volkswagen stellt die meisten Fahrzeuge des Bulli-Festivals. Gerade putzen die Bulli-Liebhaber die rollenden Fahrzeug-Schätze heraus. Ein Werkstattbesuch. Jetzt lesen

