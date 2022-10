HAZ Hannover-Update: Sechzehn bei Tisch - die MPK in Hannover

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

nun weht er also durch Hannover: ein Hauch von Staatsakt. Die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die MPK, hat begonnen. Weil Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil gerade turnusmäßig den MPK-Vorsitz übernommen hat, darf er den Gastgeber geben und empfängt die Amtskolleginnen und -kollegen im Schloss in Herrenhausen. 16 bei Tisch, wie man in Anlehnung an einen großen Agatha-Christie-Krimi sagen könnte.

Einige nehmen sich die Zeit und lassen sich den Barockgarten zeigen; dass Wetter ist ja auch zunächst noch danach. Und die schrille Grotte mit den „dicken Frauen“, nach denen aus dem Gästekreis gefragt wird (Blasphemie! - das sind doch die Nanas von Niki de Saint Phalle!). Aber dann wird gearbeitet. Zunächst getrennt nach sogenannten A-Ländern (mit SPD-Regierungsbeteiligung) und B-Ländern (CDU-Regierungbeteiligung; Bayern) in unterschiedlichen Räumen. Und schließlich beim gemeinsamen Abendessen.

Und zugleich verfassungsrechtlich irgendwie auch im luftleeren Raum. Das ist so ein Spezifikum dieser Runde. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben ihr in dieser Form nie besondere Macht zugedacht. Die liegt den Gesetzesbuchstaben nach eher in der Länderkammer, dem Bundesrat.

Doch seit die Corona-Pandemie über Deutschland kam, ist die MPK ein zentraler Ort auf der politischen Landkarte. Und die von ihr ausgehende Macht ist umso größer, je ohnmächtiger Kanzler, Kabinett und Koalition in Berlin umeinander kreiseln. Besonders dann, wenn gewohnte Rechts-Links-Frontlinien am Berliner Spreebogen im Nebel des parteipolitischen Taktierens verschmieren, während sie an Ländergrenzen klar sichtbar sind.

Unsere Reporterin Elisabeth Woldt berichtet vom Schloss in Herrenhausen, wo es heute noch einmal spannender wird. Robert Habeck, (Grüne, Wirtschaftsminister) und Christian Lindner (FDP, Finanzminister) sind da.

Wichtige Nachrichten zum Tag - ja, ganz am Ende auch eine über Liz Truss und einen Kopfsalat! - haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Großes Treffen im Großen Garten: Stephan Weil empfängt seine Amtskollegen zur Ministerpräsidentenkonferenz in Herrenhausen

Es lässt sich nicht immer der gewünschte Zeitpunkt realisieren, ab dem ein Platz zur Verfügung stehen soll. Anja Menge, Sprecherin von Hannovers Stadtverwaltung, zum eklatanten Mangel an Kita-Plätzen

