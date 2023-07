HAZ Hannover-Update: Sexismus beim Schützenfest

Liebe Leserinnen und Leser,

hallo an diesem Freitag, der gleichzeitig der zweite Ferientag und der drittletzte Schützenfesttag ist! Und da sind wir schon beim Thema: Jenes Fest, dessen mitunter komplizierte organisatorische und folkloristische Nebengeräusche die meisten Hannoveranerinnen und Hannoveraner wohl bestenfalls am Rande interessieren, zog gestern auf HAZ.de plötzlich viele Leser an: Als es nämlich um die (verbale) sexuelle Belästigung einer Ratsfrau durch einen ehemaligen Bruchmeister ging. Durch einen der wichtigsten Repräsentanten der Schützenkaste also.

Immerhin: Die Reflexe der Schützen funktionieren, die des Oberbürgermeisters sowieso, und so distanzierten sich alle gemeinsam rasch von dem unsäglichen Vorfall und kündigten Konsequenzen an. Was genau (oder wenigstens so ungefähr) passiert ist und was die Folgen sein sollen, hat mein Kollege Christian Bohnenkamp im Thema des Tages zusammengefasst.

Mehr Hoffnung machen da die Signale, die auf einem ganz anderen, wenn auch dem Schützenplatz geographisch sehr nahen Feld, ausgesandt werden - nämlich bei Hannover 96. Der Zweitligist hat längst mehr als eine vage Hoffnung, demnächst mit Marcel Halstenberg einen (nicht so sehr) ehemaligen Nationalspieler im Club begrüßen zu können. 96-Reporter Jonas Szemkus erzählt, warum diese Hoffnung mittlerweile gut begründet ist - und woran der mögliche Transfer noch hängt.

Wir sind in Kontakt geblieben, diesen Sommer hat sich die Tür dann ein Stück weiter geöffnet. Marcus Mann, Sportdirektor von Hannover 96, über seine Gespräche mit dem wechselwilligen Marcel Halstenberg

Ziehen Konsequenzen aus dem Sexismus-Vorfall: Marko Tatomirovic, der Vorsitzende des Collegiums der ehemaligen Bruchmeister (links), und Oberbürgermeister Belit Onay. © Quelle: Rainer Dröse

Sexuelle Belästigung bei Bruchmeisterverpflichtung: Stadt Hannover und Collegium ziehen Konsequenzen

Die verbale sexuelle Belästigung der Ratsfrau Joana Zahl hat Konsequenzen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) kündigt für das Schützenfest 2024 feste Ansprechpartner für solche Vorfälle an. Das Bruchmeister-Collegium hat mittlerweile den Verantwortlichen ausfindig gemacht. Jetzt lesen

