HAZ Hannover-Update: Silvester ohne Feuerwerk?

die Tage des Jahres 2022 sind gezählt. Am Sonnabend ist Silvester, und ein in vielerlei Hinsicht herausforderndes Jahr geht zu Ende. Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiepreisschock, Inflationssorgen: 2022 ist für viele „ein Jahr zum Vergessen“ und dürfte gerade deshalb noch lange in Erinnerung bleiben.

Umso verständlicher die Hoffnung, dass ein versöhnlicher Abschluss die eher gedrückte Stimmung womöglich noch einmal aufhellen könnte. Silvester ist Umfragen zufolge für rund die Hälfte der Deutschen Anlass genug, eine Flasche Sekt zu köpfen. Doch vielerorts werden nicht nur die Korken knallen. Der Brauch, die bösen Geister mit einem krachenden Feuerwerk zu vertreiben, ist weltweit verbreitet.

Morgen beginnt in Deutschland offiziell der Verkauf für Böller und Raketen. Gezündet werden dürfen sie allerdings nur am Silvester- und Neujahrstag - und das längst nicht überall. Die Stadt Hannover hat sich zusammen mit der Polizei entschieden, auch in diesem Jahr ein Böllerverbot durchzusetzen. Es wird sich auf zentrale Straßen und Plätze der Innenstadt beschränken und somit an Bestimmungen vor der Corona-Pandemie anknüpfen.

Die Verbotszone erstreckt sich vom Opernplatz über Kröpcke, Karmarschstraße bis zum Platz der Weltausstellung. Inbegriffen ist auch die Georgstraße bis zum Steintor sowie Bahnhofstraße, Ernst-August-Platz und Raschplatz. Sowohl das Mitführen als auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern sind an diesen Orten untersagt. Nur Wunderkerzen und Knallerbsen sind erlaubt. Die Details erfahren Sie von meinem Kollegen Andreas Schinkel im Thema des Tages.

Die Stadt Hannover will Silvesterfeuerwerk am liebsten noch stärker einschränken, aber nicht durch immer neu verhängte Tabuzonen, sondern durch bundesgesetzliche Regelungen. Man wolle sich „in Übereinstimmung mit dem Deutschen Städtetag dafür einsetzen, Tier- und Naturschutz stärker in der Sprengstoffverordnung zu verankern“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Es gibt gute Gründe für einen Verzicht auf Feuerwerk: etwa weniger Lärm und Feinstaub, mehr Ruhe für Tiere und Anwohner, weniger Unfälle und weniger Müll. Und mehr Zeit und Geld zum Beispiel für eine große Silvestersause: Mein Kollege Ralph Hübner hat für Sie zusammengestellt, wo Sie in Hannover ins neue Jahr feiern können und jetzt noch Karten bekommen.

Besonders wichtig für unsere Fluggäste ist, dass die Verbindungen in die großen Hubs – Frankfurt, München, Amsterdam, Paris, London – im nächsten Jahr aufgestockt werden. Flughafenchef Martin Roll kündigt für 2023 engere Taktungen an. Im Linienverkehr bleibe für Hannover die Anbindung an internationale Drehkreuze entscheidend, es soll im nächsten Jahr aber auch neue Ziele geben.

Feuerwerk: Ganz so üppig dürfte das Silvesterfeuerwerk in Hannover in diesem Jahr nicht ausfallen, jedenfalls nicht in der Innenstadt. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover verbietet Feuerwerk in weiten Teilen der Innenstadt

Die Stadt Hannover spricht auch in diesem Jahr ein Böllerverbot in weiten Teilen der City aus. Die Polizei wird die Verbotszonen kontrollieren. Die Stadt will sich dafür einsetzen, dass bundesgesetzlich mehr Böller-Tabuzonen festgeschrieben werden. Jetzt lesen

Mitmachen ist ganz einfach: Beantworten Sie alle 24 Fragen. Für jede Ihrer Antworten erhalten Sie einen Buchstaben - Stück für Stück setzen wir daraus automatisch Ihren Lösungssatz zusammen. © Quelle: HAZ/M

Mitmachen und gewinnen: Das große HAZ-Jahresrätsel 2022

Viel ist passiert im Jahr 2022 in Hannover. Erinnern Sie sich noch? Im großen HAZ-Jahresrätsel können Sie Ihr Wissen testen - und dabei gewinnen. Hier können Sie mitmachen

Glücklich im Job: Margarita Enns hat als gelernte Bürokauffrau eine Stelle im Fachbereich Jugend und Familie bekommen. © Quelle: Nancy Heusel

... eine Quereinsteigerin

Die Stadt Hannover kämpft gegen den Fachkräftemangel und öffnet sich stärker als bisher für Quereinsteiger, also Personen ohne eine Verwaltungsausbildung. Dass das gelingen kann, beweist die gelernte Bürokauffrau Margarita Enns. Jetzt lesen

