HAZ Hannover-Update: So läuft der Streik am Freitag

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrem HAZ-Update an diesem Mittwoch. Wir starten heute in einen neuen Monat, außerdem ist Frühlingsanfang (der meteorologische). Und darüber hinaus bringt der März noch weitere Änderungen mit sich, Stichwort Preisbremsen - den gesamten Überblick finden Sie hier.

Alles neu also im März?

Alles neu also im März? Ganz so ist es dann doch nicht. Beispielsweise ist da der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst, der uns wohl noch eine Weile begleiten wird. Nach dem ersten Warnstreik in der vergangenen Woche folgt nun am Freitag bei der Üstra in Hannover ein weiterer. Gestern hat die Gewerkschaft ihre allgemeine Ankündigung vom Vortag präzisiert: Von 3 Uhr morgens am Freitag bis 1 Uhr in der Nacht zu Sonnabend bleiben die Busse und Bahnen des Verkehrsunternehmens in den Depots.

Ganz zum Erliegen kommt der öffentliche Nahverkehr in und um Hannover damit zwar nicht, denn die Nahverkehrszüge, S-Bahnen und die meisten Regiobus-Linien fahren wie gewohnt. Dennoch dürfte der Streik bei der Üstra den Alltag vieler Pendler wieder empfindlich treffen. Nicht zuletzt müssen sich auch viele Schülerinnen und Schüler überlegen, wie sie zum Unterricht kommen. Denn der findet in jedem Fall statt, und zwar in Präsenz - darauf weisen Schulleitungen und Kultusministerium explizit hin.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Es ist ein Teufelskreis. Wenn ich keine Arbeitsstelle habe, bekommen die Kinder schwerer einen Kita-Platz. Und ohne verlässliche Kinderbetreuung finde ich keine Arbeit.“ Eine Mutter aus Springe, über ihre Erfahrungen bei der gleichzeitigen Suche nach Arbeit und Kinderbetreuung.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Üstra-Streik: Kein Bus- und Stadtbahnverkehr von 3 Uhr am Freitag bis 1 Uhr am Sonnabend

Wegen des Verdi-Aufrufs im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes bleiben wie zuletzt am Dienstag der Vorwoche alle Üstra-Busse und -Bahnen in den Depots. Regiobus streikt nicht, ist aber indirekt betroffen: Einige Strecken werden von der Firma Üstra-Reisen bedient. Hier lesen Sie, welche Linien nicht fahren. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Friso Gentsch/dpa (Archiv)

Spektakulärer Plan: Entsteht ein neues Großkrankenhaus in Lehrte-Hämelerwald?

Das hoch verschuldete Regionsklinikum (KRH) könnte seine bisherigen Häuser in Großburgwedel und Lehrte schließen und zusammen mit Peine ein neues Großkrankenhaus an der A2 in Hämelerwald errichten. Ein Experte hat diesen Plan jetzt im Aufsichtsrat vorgestellt – mitsamt einer Idee für den Standort Laatzen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Florian Hake

Polarlichter über Neustadt: Langzeitbelichtung macht Sonnenphänomen sichtbar

Polarlichter über Neustadt? Ja das gibt es. Unserem Fotografen Florian Hake gelangen in der Nacht auf Dienstag spektakuläre Aufnahmen bei Schneeren. Jetzt lesen

