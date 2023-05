HAZ Hannover-Update: So steuert das Klinikum Richtung Zukunft

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Haben Sie die Nachrichten von der Entscheidung über den tiefgreifenden Umbau des Klinikums in der Regionsversammlung schon sacken lasen? Das Ganze war nach den Maßstäben der Regionsversammlung ein politischer Krimi. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat seinen Plan zur Abstimmung gestellt und konnte sich der geschlossenen Unterstützung einer rot-grünen Mehrheit dabei lange nicht sicher sein. Dass er das kontroverse Thema dennoch angepackt hat, verdient Anerkennung so kommentiert unser Reporterchef Heiko Randermann.

Am Ende haben die Abgeordneten der Kommunen für die Reform gestimmt. Sie sieht Investitionen in der bemerkenswerten Höhe von 750 Millionen Euro vor. Um den Betrieb der Standorte in der Landeshauptstadt und der Kommen im Umland weniger defizitär zu machen, wird das Lehrter Krankenhaus aufgegeben und durch ein regionales Gesundheitszentrum ersetzt. Das Angnes-Karll-Klinikum in Laatzen schrumpft, Langenhagen gibt Geriatrie und Psychiatrie an Hannover ab.

Die Meinungen in der Kommunalpolitik dazu sind gespalten. Unsere Leserinnen und Leser erwarten einer allerdings nicht repräsentativen Onlineumfrage zufolge mehrheitlich nichts Gutes von der Reform. Rund 54 Prozent halten den Plan für falsch, rund 26 Prozent finden die schmerzhaften Einschnitte unumgänglich, rund 20 Prozent sind unentschlossen.

Wir ziehen unseren Vertreter aus der Kommission ab. Felix Semper, Chef der CDU-Fraktion im Rat über den Auswahlprozess einer Gleichstellungsbeauftragten der Stadtverwaltung - bei der es Spekulationen über Tricksereien gibt

Medizinstrategie in Hannover: So geht es beim Klinikum der Region weiter

Nach dem Beschluss über die Medizinstrategie 2030 für das Klinikum Region Hannover (KRH) müssen viele Projekte koordiniert werden. Und es gibt noch zahlreiche offene Fragen. Jetzt lesen

Dauerbaustellen in Hannover: Warum Straßenprojekte der Stadt oft so viel Zeit brauchen

Dauerbaustellen in Hannover stellen die Geduld von Anliegern und Autofahrern regelmäßig auf die Probe. Dass Projekte der Stadt oft viel Zeit brauchen, ist aus Sicht des Bauindustrieverbandes jedoch ein hausgemachtes Problem. Besser laufe es zum Beispiel in Braunschweig. Jetzt lesen

Zoo Hannover: Kinder entdecken Tiere der Bibel – und ein Bischof lernt etwas über Nilpferde

Premiere im Zoo Hannover: Beim Aktionstag „Tiere der Bibel“ entdecken 350 Kinder die Schönheit der Schöpfung. Und Bischof Heiner Wilmer lernt, welche Körperflüssigkeit des Nilpferds rosa ist. Jetzt lesen

