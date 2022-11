HAZ Hannover-Update: So wird der Weihnachtsmarkt

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen. Wir erlauben uns heute mal ein bisschen nach vorne zu schauen. Fünf Tage, um genau zu sein. Denn dann beginnt in Hannover der Weihnachtsmarkt. Und nachdem dieser im Advent 2020 wegen der Corona-Pandemie ganz abgesagt worden war und im vergangenen Jahr nur unter strengen Auflagen stattfinden durfte, soll er in diesem Jahr ein ganz besonderer werden - der längste aller Zeiten nämlich.

32 Tage lang wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr geöffnet haben. Das hängt natürlich zum einen mit der langen Adventszeit zusammen, die daraus entsteht, dass Heiligabend auf einen Sonnabend fällt. Zum anderen wird der Markt dieses Mal zwei Tage früher eröffnet als sonst. Das Motto: „Lasst uns froh und draußen sein.“

Unser Reporter Conrad von Meding hat für Sie zusammengefasst, was den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr ausmachen wird. Hier erfahren Sie, warum der Markt zwar der längste aber nicht der größte aller Zeiten ist, was die Attraktionen sind, was für Kinder geplant ist und wie in Zeiten der Energiekrise die Beleuchtung aussehen wird.

Und natürlich ist der hannoversche Weihnachtsmarkt nicht der einzige in der Region. Eine Übersicht über die Veranstaltungen in der Region haben wir hier für Sie.

Wo von Weihnachten die Rede ist, da kommt auch schnell die Frage nach Schnee - oder zumindest nach dem Wetter - auf. Passend dazu, diese Meldung: Meteorologen sagen für das Wochenende eine veränderte Wetterlage voraus. Nachdem der November ja noch recht warm war, wird es jetzt kontinuierlich kälter. Keine Sorge: Einen Wintereinbruch wird es nicht geben Aber die ein oder andere Schneeflocke, die kann bald auch schon in der Region Hannover fallen.

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Mittwoch. Kommen Sie gut durch den Tag!

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

„Das Ergebnis der Ermittlungen ist beruhigend.“ Michael Fürst, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde zu dem Untersuchungsergebnis nach einem befürchteten Anschlag auf eine Synagoge in Hannover.

So lang wie noch nie: Weihnachtsmarkt 2022 in Hannover dauert 32 Tage

Hannover erlebt erstmals wieder einen Weihnachtsmarkt ohne spürbare Corona-Auflagen – und dazu so lang wie noch nie. Mehr als 170 Stände präsentieren sich in der Altstadt – und alle wesentlichen Angebote sind wieder dabei. Hier sind zehn Punkte, die Sie zum Weihnachtsmarkt 2022 in Hannover wissen müssen. Jetzt lesen

Ständige Verluste: Das Klinikum Region Hannover will Betten abbauen und Standorte schließen

Wegen chronischer Verluste will der Krankenhausverbund Klinikum Region Hannover (KRH) Betten abbauen und Standorte schließen. Die Geschäftsführung arbeitet seit Monaten an einer Strukturreform – Mitte Dezember soll nun der Aufsichtsrat darüber entscheiden. Jetzt lesen

