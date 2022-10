HAZ Hannover-Update: Spitzentreffen in Herrenhausen

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Mittwoch! Ab heute, spätestens aber ab morgen, wird die Dichte schwarzer Limousinen in Hannover deutlich zunehmen, vor allem in Herrenhausen und umzu. Dort nämlich, im Schloss Herrenhausen, treffen sich ab morgen die Chefinnen und Chefs der Länder zur Ministerpräsidentenkonferenz (MPK). Heute schon sind die Chefs der Staats- und Senatskanzleien in Hannover, um das Arbeitsprogramm festzuzurren.

Die MPK gibt es schon lange, aber beinahe ebenso lange hat sie in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle gespielt. Das liegt auch daran, dass die Länderchefs bei ihren Treffen nichts bindendes beschließen können. In der Corona-Pandemie aber bekam das Treffen schlagartig große Bedeutung. Schließlich trafen hier regional unterschiedliche Ansätze bei der Bekämpfung einer ebenfalls regional oft recht unterschiedlich stark ausgeprägten Krise aufeinander. Zu allem Überfluss spielte dann der ein oder andere Landesvater lieber Candy Crush, statt sich um die Sorgen der Menschen zu scheren. Jedenfalls schien es manchem so.

Wenn die Politik-Spitzen nun in Hannover aufeinandertreffen, wird die Brisanz der Gespräche kaum geringer sein. Zu besprechen gibt es eine anhaltende Corona-Pandemie, die Energiekrise und neuerlich stark ansteigende Flüchtlingszahlen. Marco Seng hat für Sie aufgeschrieben, was in den Tagen von Herrenhausen zu erwarten ist.

Ansonsten gibt es Neuigkeiten vom hannoverschen Sparpaket und die Reaktionen auf die Atomentscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die erwartungsgemäß bei Grünen und Atomkraftgegnern in Niedersachsen nicht eben euphorisch ausfällt. Zudem gibt es eine neue Entwicklung im Fall der vermissten Kerstin Simone G. vom Würmsee - leider keine, die Hoffnung macht.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

Ein Ort der Begegnung: US-Präsident Barack Obama steht im April 2016 neben der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim Empfang vor dem Schloss Herrenhausen. Nun werden die Ministerpräsidenten der Länder dort zur Jahreskonferenz zusammenkommen. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Krisengespräch im Schloss: Ministerpräsidenten beraten in Hannover

Bei den Gesprächen der 16 Bundesländer im Schloss Herrenhausen in Hannover geht es vom 19. bis 21. Oktober unter anderem um Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Niedersachsen hat seit dem 1. Oktober den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz inne. Rund 250 Gäste werden in der Landeshauptstadt erwartet. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Das Vorgehen des Kanzlers, in der Frage eine Richtlinienkompetenz zu ziehen, und damit kein gemeinschaftliches Vorgehen abzustimmen, ist in hohem Maße irritierend. Julia Willie Hamburg und Christian Meyer, niedersächsische Grüne, in einer gemeinsamen Erklärung zur Atomentscheidung von Kanzler Scholz

