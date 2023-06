HAZ Hannover-Update: Sportplatz oder Wohnungen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Im an sich beschaulichen Stadtteil Bult schlagen die Wellen derzeit hoch. Es geht um die Frage: Was tun mit einem alten Sportplatz? Wieder Sport ermöglichen? Oder Wohnungen bauen?

Es geht um ein Areal längs der Bahntrasse nach Süden zwischen Menschingstraße und Findorffstraße. Früher war das mal ein Sportplatz, der zur Tierärztlichen Hochschule gehörte. Aber er ist längst aufgegeben. Selten wird er gemäht, alle paar Monate wuchern Gras und Kraut ordentlich hoch. Stört eigentlich keinen, der Platz wird ja nicht genutzt. Für Vögel und Insekten ist das natürlich ein Paradies.

Der Eigentümer, ein Privatier, hat offenbar ein Anrecht darauf, das Areal wenigstens teilweise zu bebauen. Wohnungen sollen entstehen. Aus Sicht der Stadt müsste das eigentlich hoch willkommen sein. Schließlich fehlt Wohnraum in Hannover an allen Ecken und Enden. Bezahlbarer zumal. Und auch, wenn diese Lage mit bester Öffi-Anbindung, Bult und Eilenriede vor der Haustür sicher nicht billig würde, so sorgt doch jede zusätzliche Wohnung für Entspannung und damit wenigstens im Prinzip gegen den Preisanstieg auf dem engen Markt. Stichwort: Nachverdichtung.

Die direkten und mittelbaren Anlieger sind aber kategorisch gegen die Bebauung. In der Vergangenheit haben sie der Politik entsprechende Zusagen abgerungen. Und nun verfolgen sie peinlich genau, ob diese auch eingehalten werden. Derzeit scheint es so, als würde ihrem Wunsch entsprochen, wie mein Reporterkollege Conrad von Meding berichtet. Im Kommentar aber wirft auch die Frage auf: Ist es fair für die ganze Stadt, wenn Bewohner von schicken bis edlen Reihenhäusern in einem privilegierten Viertel ihren Willen bekommen - womöglich zulasten derer, die dringend günstigen Wohnraum benötigen?

Es geht hier wohl um mehr als um einen leicht verwilderten Ex-Sportplatz - und das Thema wird spannend bleiben, so viel kann als sicher gelten.

Zitat des Tages

Wir suchen bei der Abflugkontrolle zwar nicht gezielt nach solchen Familien, aber wir kommen mit vielen Urlaubern ins Gespräch. Fallen uns da Ungereimtheiten auf, kann es sein, dass wir der zuständigen Ordnungsbehörde einen Hinweis geben müssen. Jörg Ristow, Sprecher der Bundespolizei am Flughafen, über sogenannte "Ferienverlängerer", die die Schule schwänzen

Thema des Tages

Große Grünfläche: Der ehemalige Sportplatz der Tierärztlichen Hochschule im Stadtteil Bult bleibt ein Streitthema. © Quelle: Google-Maps

Streit um ehemalige TiHo-Sportfläche: So will die Stadt den Wohnungsbau verhindern

Die Bebauung mindestens eines Teils der ehemaligen TiHo-Sportfläche im Stadtteil Bult könnte rechtens sein. Verwaltung und Politik wollen den Neubau von Wohnhäusern verhindern. Der Streit um das Areal geht weiter. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Der Tatort: Die Tankstelle an der Kreuzung Reuterdamm/Walsroder Straße. © Quelle: Rainer Droese (Symbolbild/Archiv)

Langenhagen: Männer verschleppen Sportwagenfahrer – Opfer muss über 200 Kilometer mitfahren

Zwei Männer haben an einer Langenhagener Tankstelle einen Autofahrer überfallen und verschleppt. Die Täter bedrohten einen 47-Jährigen mit einer Schusswaffe, übernahmen die Kontrolle über seinen Jaguar und fuhren dann in Richtung Halle. Der Fall wirft Fragen auf. Jetzt lesen

