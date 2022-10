HAZ Hannover-Update: Spritze und Sitze

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

auch das gehört nun zum Herbst dazu: Corona rückt wieder verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung. Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen und der Region Hannover in der vergangenen Woche leicht gesunken, andererseits meldet das Robert-Koch-Institut spürbar mehr Impfungen. Allein am vergangenen Freitag haben sich demnach 7677 Menschen in Niedersachsen impfen lassen.

Es ist wohl so, wie MHH-Professor Tobias Welte meiner Kollegin Britta Lüers gesagt hat: „Wir müssen eine Einstellung zu dem Virus finden.“ Manche erinnern sich an die Impfung, wenn die kühle Jahreszeit kommt und sich die Menschen seltener im Freien treffen. Andere greifen wieder öfter zur Maske.

Ist das also der Weg durch den Herbst 2022: die Wiedereinführung der Maskenpflicht? Wie Welte dazu steht und warum er sagt: „Was Deutschland in der Pandemie den Kindern und Jugendlichen angetan hat, ist nicht wieder gutzumachen“, lesen Sie hier im Interview.

Noch sind in Niedersachsen Herbstferien, und vielleicht haben Sie ja das Glück, in dieser Woche ein paar Tage frei zu haben. Oder pendeln Sie heute wieder mit dem Auto zur Arbeit? Dann empfehle ich Ihnen noch einen kleinen Blick in die Zukunft des Autofahrens. Mit Wellness-Sitzen, die nicht nur automatisch die Massagefunktion einschalten, sondern für den Fahrer auch noch beruhigendes Meeresrauschen parat haben. Mein Kollege Bernd Haase hat sich zeigen lassen, was schon in wenigen Jahren zum Standard werden soll. Lesen Sie mal rein.

In jedem Fall wünschen ich Ihnen einen fröhlichen Start in die neue Woche.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

So geht’s nicht weiter. Silke Beermann aus Fallingbostel, wo 2200 Flüchtlinge unter 8000 Einwohnern leben.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Michael Thomas, Julian Stratenschulte/dpa

„Junge Generation ist die Verlierergeneration“: MHH-Chefarzt Tobias Welte lehnt Maskenpflicht für Schüler ab

Nachdem die Corona-Zahlen in Niedersachsen in den vergangenen zwei Wochen sprunghaft gestiegen waren, sind sie zuletzt wieder leicht gesunken. Was droht Niedersachsen im dritten Corona-Herbst? MHH-Chefarzt Tobias Welte lehnt verschärfte Maßnahmen derzeit ab und fordert für Kinder die Rückkehr in eine Normalität. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Moritz Frankenberg

Hannovers großes Sparpaket: So trifft es die Mitarbeiter der Stadt

Kürzungen bei der Altersvorsorge, Haushaltssperre und Stellenabbau: Hannovers großes Sparpaket wird auch zu Einschnitten bei den aktuell noch rund 11.500 Mitarbeitern der Stadt führen. Das sind die Pläne. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Nancy Heusel

... der Wellness-Autositz

Autositze können bald Fahrer überwachen und ihnen Hinweise in Sachen Sicherheit und Gesundheit liefern. Auch ein Wohlfühlprogramm ist mit im Angebot. Der Hersteller Faurecia plant den Autositz der Zukunft - und auch der Firmenstandort in Hannover spielt dabei eine Rolle. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren