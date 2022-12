HAZ Hannover-Update: Tag der Glätte

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an einem Tag, der hoffentlich in etwa so laufen wird, wie Sie und ich uns das vorgenommen haben. Muss ja nichts Extravagantes sein. Es wäre schon schön, wenn die Schule stattfände und man den Fuß vor die Tür setzen könnte, ohne eine mittelschwere Verletzung zu riskieren - vom Rad- oder Autofahren ganz zu schweigen.

All das war gestern anders. Da war es am Morgen, wie mein Kollege Fabian Mast in seinem Kommentar derb, aber zutreffend beschreibt, stellenweise „höllenglatt“. Weil das absehbar gewesen war, hatte die Region Hannover schon am Vorabend den Unterricht an den Schulen abgeblasen. Alles dazu, wie glatt es wirklich war, wie viele Unfälle daraus entstanden und wie die Schulen mit der Lage umgingen, haben meine Kollegen Manuel Behrens, Christof Perrevoort und Saskia Döhner recherchiert - unser Thema des Tages.

Also: Gut, dass die Region manchem den Schulweg erspart hat. Nur: Muss deshalb im Jahr 2022 noch komplett die Schule ausfallen? Fabian Mast ist sich da nicht so sicher. Auch seinen Kommentar finden Sie heute im Update.

Und dann haben wir da noch zwei sehr aufschlussreiche Stücke zum Thema „Reichsbürger“. Zum einen ist da der ehemalige Polizist Michael Fritsch, der als solcher während der Corona-Pandemie intensiv selbst die Öffentlichkeit gesucht hat, indem er bei sogenannten „Querdenker“-Demos auftrat. Vorher aber beriet er in seiner Eigenschaft als Beamter unter anderem die liberale jüdische Gemeinde in Sicherheitsfragen. Ein Umstand, der deren Geschäftsführerin Rebecca Seidler später besorgte, nachdem bekannt geworden war, welchen Ideen Fritsch so nachhing - und dass er im Zuge der bundesweiten „Reichsbürger“-Razzia vor Kurzem festgenommen worden ist. Seidler fand ohnehin, dass Fritsch sich bei seinem Besuch in der Gemeinde merkwürdig verhalten hatte. Simon Benne erzählt Ihnen diese Geschichte.

Jutta Rinas wiederum hat sich mit einer Frau unterhalten, deren Nähe zur „Reichsbürger“-Szene dazu geführt hat, dass die Behörden ihr ihre Kinder weggenommen haben. Wie konnte es dazu kommen? Das können Sie heute in Rinas‘ eindrucksvollem Text nachlesen.

Viel Stoff also, wenn Sie mögen. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Er hat gesagt, dass der Staat nicht für den Schutz unserer Gemeinde verantwortlich sei – schließlich müsse sich auch der Leiter eines Baumarktes selbst gegen Einbrüche schützen. Rebecca Seidler, Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, über den Sicherheitscheck des damaligen Polizeibeamten Michael Fritsch in ihrer Gemeinde. Fritsch wurde vor Kurzem bei einer bundesweiten Razzia gegen Reichsbürger festgenommen.

Thema des Tages

19.12.2022, Niedersachsen, Laatzen: Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen Pflastersteine in der Region Hannover. Aufgrund von Blitzeis kommt es zu zahlreichen Unfällen. In vielen Landkreisen fällt der Schulunterricht aus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Glatteis in der Region Hannover: Polizei verzeichnet über 250 Unfälle

Die glatten Straßen in der Region Hannover haben am Montag zu zahlreichen Unfällen und Polizeieinsätzen geführt. Im Verlauf des Vormittags waren über 250. Zehn Personen wurden dabei leicht verletzt. In Hannover hat es der Rettungsdienst vor allem mit Personen zu tun, die wegen der Glätte gestürzt sind. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren