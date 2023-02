HAZ Hannover-Update: Texte von rechts

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

guten Morgen an diesem Freitag! Gestern trieben, zufällig, zwei für März in Hannover vorgesehene Auftritte plötzlich ihre Veranstalter um. Der eine, der der Metal-Band „Weimar“ im Capitol, wurde noch am Abend von Hannover Concerts abgesagt. Der andere, ein Vortrag des umstrittenen Historikers und Verschwörungserzählers Daniele Ganser im von der Stadt Hannover betriebenen Kuppelsaal, (bisher) nicht.

Was die zweifelhafte thüringische Hardrockkapelle betrifft, so fällt ihre Tournee komplett einer Berichterstattung des „Spiegel“ vom Donnerstag zum Opfer. Die dortigen Kolleginnen und Kollegen hatten sich mit der Frage beschäftigt, wer eigentlich hinter den Masken der inkognito und mit Künstlernamen auftretenden Band steckt. Ergebnis der „Spiegel“-Recherchen: Hinter „Weimar“ verbergen sich Mitglieder der rechtsradikalen Szene, die teils vorher in Neonazi-Bands aktiv waren. Bei der Lektüre mancher Textzeile hätte man vielleicht schon drauf kommen können, dass hier Rechtsaußen von deutlich jenseits des guten Geschmacks unterwegs sind. Jetzt ist das auch der bisherigen Agentur der Band aufgefallen, die mittlerweile alle Auftritte von „Weimar“ abgesagt hat, wie Peer Hellerling berichtet.

Beim schweizerischen Historiker Ganser ist noch nicht endgültig raus, ob er nun auftreten wird oder nicht. Bisher hat sich die Stadt Hannover noch nicht dazu durchringen können, den Auftritt des Verschwörungsideologen zu streichen. Das liegt indes offenbar weniger daran, dass man sich an dessen Thesen nicht stören würde, sondern eher daran, dass man Regressforderungen in sechsstelliger Höhe befürchtet. Anderswo, in Dortmund und Nürnberg, haben sich die dortigen Verwaltungen davon nicht abhalten lassen und Ganser wieder ausgeladen, schreibt mein Kollege Karl Doeleke.

Natürlich gibt es noch ganz andere, größere Probleme dieser Tage. Vor allem natürlich das schreckliche Erdbeben in Syrien und der Türkei, über das Sie nach wie vor alles Wichtige auf HAZ.de nachlesen können.

Hier in Hannover treibt unterdessen viele Eltern, Erzieherinnen und Erzieher die Lage in den Kitas um. Hier herrscht längst akuter Fachkräftemangel - mit teils deutlichen Folgen für die Familien, wie Jutta Rinas berichtet. Ach so, und: Müssen Sie gewöhnlich über den Südschnellweg, zur Arbeit etwa? Dann aufgemerkt: Das geht heute nicht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bilder des Schreckens nach dem Erdbeben in Hatay erreichen seit Montag die Welt. Noch ist völlig unklar, wie viele Menschen bei dem Beben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen sind. © Quelle: IMAGO/Mehmet Antakyali

Die Zahl der Todesopfer in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei steigt weiter - gleichzeitig gibt es immer wieder Meldungen von erfolgreichen Rettungsaktionen. In unserem Liveticker halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden über die Entwicklungen im Katastrophengebiet.

Wenn unsere Kitas weiter so stark unter dem Fachkräftemangel mit all seinen Konsequenzen leiden, haben wir irgendwann die Zeit für die individuelle Förderung jedes einzelnen Kindes nicht mehr. Ingrid Kröger,: Leiterin Fachbereich Tageseinrichtungen für Kinder bei der AWO

Immer nur mit Maske: die Mitglieder der Band Weimar. © Quelle: weimaroffiziell.de

Nähe zur Neonazi-Szene: Auftritt der Band „Weimar“ in Hannover abgesagt

Mitglieder der Metal-Rock-Band „Weimar“ sollen aus der Neonazi-Szene stammen. Das berichtet der „Spiegel“. Als Folge hat Hannover Concerts nun den geplanten Auftritt im Capitol Ende März abgesagt. Man stehe gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus. Jetzt lesen

