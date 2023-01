HAZ Hannover-Update: Tod eines 14-Jährigen

Liebe Leserinnen und Leser,

der gestrige Tag war aus hannoverscher und norddeutscher Sicht auch für routinierte Nachrichtenleute alles andere als gewöhnlich. In Wunstorf stirbt ein 14-jähriger Junge - und ein ebenfalls 14-Jähriger steht unter Verdacht, dafür verantwortlich zu sein. Später ersticht im schleswig-holsteinischen Brokstedt ein Mann in einem Regionalzug zwei Menschen und verletzt weitere. Beides sind Fälle, die uns alle schockieren, weil die Katastrophe derart unvermittelt eine scheinbar alltägliche Situation durchbricht.

Der 14-jährige Wunstorfer kommt aus der Schule nach Hause und verabschiedet sich dann bald wieder, um sich mit einem Freund zu treffen. Nur kehrt er abends nicht zurück. Die Eltern melden ihn bei der Polizei als vermisst, am nächsten Tag findet die seine Leiche. Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Meine Kollegen Alina Stillahn, Kathrin Götze, Manuel Behrens und Peer Hellerling geben darauf die Antworten, die man bisher seriös geben kann. Was wir bisher wissen, finden Sie heute im Hannover-Update. Derweil halten wir Sie auf HAZ.de über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ebenso unklar sind die Hintergründe im Fall der Messerattacke von Brokstedt. Auch hier finden Sie den bisherigen Erkenntnisstand in unserem Update und alles Aktuelle den ganzen Tag auf HAZ.de - auch Dank unserer Kolleginnen und Kollegen von den Kieler Nachrichten, die wie die HAZ Mitglied unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) sind.

Dann war der Mittwoch auch der Tag der Diskussionen und Auswertung der deutschen Leopard-Lieferung an die Ukraine. Alles, was Sie dazu wissen müssen, haben die RND-Kollegen unseres Berliner Büros und unser Washington-Korrespondent Karl Doemens für Sie recherchiert.

Und wenn Sie dann noch Lust und Zeit haben, sich gedanklich etwas treiben zu lassen, dann folgen Sie der Familie Gencalp aus Hannover auf ihre Weltumseglung. Nach einem Schicksalsschlag haben sich Mutter Daniele, Vater Güven und Sohn Aybars dazu entschlossen, Deutschland für drei Jahre Lebewohl zu sagen. Meine Kollegin Maike Jacobs hat mit ihnen gesprochen.

Ihnen wünsche ich, bei allen schwer verdaulichen Nachrichten, einen schönen Tag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Thema des Tages

Leichenfund bei Blumenau: Auf einem Feld fanden Ermittler den toten 14-Jährigen. © Quelle: Alina Stillahn

Vermisster 14-Jähriger bei Wunstorf: Polizei findet tote Person in Blumenau

Ein 14-Jähriger aus Wunstorf ist wahrscheinlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Wie die Polizei Hannover am frühen Mittwochmorgen mitteilte, ist ein gleichaltriger Jugendlicher in Gewahrsam. Beide sollen sich kennen. Am Vormittag entdeckten Ermittler nun eine Leiche im Nachbarort Blumenau. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Einmal um die Welt: Aybars (von links), Güven und Daniele Gencalp auf ihrem Segelboot. © Quelle: Daniele Gencalp

Wenn wir in der Vergangenheit etwas gelernt haben, dann, dass alles, was wir als Menschen haben, nur das Jetzt ist. Daniele Gencalp, früher Firmenbesitzerin, jetzt Weltumseglerin

