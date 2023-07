HAZ Hannover-Update: Tod eines Vierjährigen

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Montag! Fangen wir doch heute mal mit etwas Positivem an: Mit Micha nämlich, der sein Glück gefunden hat, wie er sagt. Er hat es auf dem Sattel seines Fahrrades gefunden, und ein bisschen Glück konnte Micha gut gebrauchen.

Seit einigen Monaten schaut mein Kollege Bert Strebe in seiner Serie „Menschen aus Hannover“ nach, na ja, ganz normalen Menschen. Die Idee dahinter ist simpel: Jeder Mensch hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Entweder, sie springt einen direkt an, etwa in Form eines spektakulären Lebenslaufs. Aber Hand aufs Herz: Wer hat den schon? Wenn man aber geduldig genug zuhört und sich die Gesprächspartner ein bisschen öffnen, dann wird klar: Jede und jeder hat etwas ganz einzigartiges zu erzählen. Diese Geschichten will Strebe hören. Und dann schreibt er sie auf.

Auch Micha hat eine Menge zu erzählen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sich möglicherweise schon öfter gefragt haben, was das wohl sein könnte. Micha, der weitere Details zu seinem Namen nicht sagen wollte, fährt nämlich häufig mit dem Fahrrad um den Maschsee - und singt dabei. Nicht preisverdächtig, aber gern. Warum? Das hat er Bert Strebe erzählt, und der erzählt es uns in seiner wunderbaren Serie weiter.

Natürlich haben wir auch Nachrichten für Sie, aber die sind leider heute nicht alle sehr erfreulich. Die Staatsanwaltschaft Hannover etwa geht der Frage nach, ob der Tod eines Vierjährigen in Barsinghausen hätte verhindert werden können. Der kleine Fabian war im Januar dieses Jahres zu Tode gekommen. Der Lebensgefährte seiner Mutter steht wegen Mordes, Fabians Mutter selbst wegen Mordes durch Unterlassen vor Gericht. Beide sollen das Kind monatelang gequält haben. Nun steht die Frage im Raum, ob die Ex-Frau des Mannes das Jugendamt in Hannover davor gewarnt hat, dass dem Kind Leid angetan werden könnte.

Und dann haben wir das Neueste zu dem schlimmen Unfall für Sie, der sich am Sonnabend auf dem Schützenplatz zugetragen hat, als ein Auto bei einer US-Car-Show in eine Menschenmenge fuhr. Alina Stillahn und Heiko Randermann haben alles, was wir dazu im Moment wissen, zusammengetragen.

Kommen Sie gut in den Montag und durch die Woche!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Thema des Tages

Nach dem Tod des kleinen Fabian legten Anwohner Teddybären und Blumen am Eingang des Wohnhauses von Daniel G. ab. Von seinen Misshandlungen will fast niemand etwas mitbekommen haben. © Quelle: Rainer Droese

Getöteter Vierjähriger aus Barsinghausen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Jugendamt

Monatelang soll ein Paar aus Barsinghausen einen Vierjährigen geschlagen, gequält und am Ende getötet haben. Jetzt stellt sich heraus: Das hannoversche Jugendamt hatte möglicherweise Hinweise auf Misshandlungen und gab sie nicht weiter. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

