HAZ Hannover-Update: Tödliche Schüsse in Döhren

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! In der Nacht zum Mittwoch ist an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Döhren ein junger Mann erschossen worden. Eine Tat, die viele Menschen schockiert - und die heute den Schwerpunkt unseres Hannover-Updates bildet.

Dabei erklärt mein Kollege Manuel Behrens nicht nur, was wir bisher über den Tathergang wissen und was nicht. Er war auch in einem Stadtteil unterwegs, in dem mancher jetzt einigermaßen verunsichert ist - schließlich waren die nächtlichen Schüsse nicht die einzige schwere Straftat in der letzten Zeit. Christof Perrevoort ist derweil der Frage nachgegangen, ob die gefühlte Wahrnehmung eigentlich zutrifft, nach der in Hannover zuletzt besonders viele dieser Taten verübt worden sind. Dabei hilft ein Blick in die Statistik.

Derweil ist in der Region indes noch mehr passiert. Die Politik diskutiert über die Idee, ein gemeinsames Krankenhaus für Lehrte, Burgwedel und Peine zu bauen. In Garbsen soll ein neun- bis zehnjähriges Kind eine Art Banküberfall versucht haben. Und im Zoo sind waschechte Löwen geboren worden.

Das und mehr haben wir heute auf HAZ.de für Sie - und halten Sie natürlich den ganzen Tag über weiter auf dem Laufenden.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Spuren der Tat: An der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße wurde am Dienstagabend ein Mann erschossen. Foto: dpa-Bildfunk © Quelle: -/TNN/dpa

Tödlicher Streit in Döhren: 34-Jähriger erschossen – vermutlich jugendlicher Täter ist auf der Flucht

Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Hildesheimer Straße in Döhren erschossen worden. Vorausgegangen war ein Streit mit zwei Personen. Die Polizei sucht nun einen vermutlich jugendlichen Tatverdächtigen und seinen Begleiter. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Jetzt lesen

