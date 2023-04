HAZ Hannover-Update: Tragödie in Neustadt

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Montag! Die Woche beginnt mit einer guten Nachricht: Nach Lage der Dinge wird in den kommenden Tagen und Wochen der Müll dann abgeholt, wenn Sie und ich damit rechnen. Ebenso werden die Stadtbahnen und Busse fahren und die Kitas öffnen, denn: Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben sich am Wochenende auf einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst geeinigt. Damit sind weitere Streikrunden vom Tisch. Im Update von heute erfahren Sie, wie der Tarifvertrag aussieht - und was die Spitzen von Region und Stadt Hannover, deren Kassen davon negativ und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv berührt werden, von der Einigung halten.

Traurige Nachrichten gibt es heute leider auch. Meine Kollegen Manuel Behrens und Kathrin Götze berichten von einem schweren Unfall in Neustadt, bei dem am Wochenende drei junge Menschen ums Leben gekommen sind. Sie waren mit ihrem Auto an einer Halbschranke vorbei auf einen Bahnübergang gefahren, dort wurde ihr Auto von einem Zug erfasst. Die Details dazu finden Sie in unserem Thema des Tages. Und natürlich wird das Unglück uns auch in den kommenden Tagen auf HAZ.de weiter beschäftigen.

Ihnen wünsche ich einen guten Start in die Woche, trotz möglicherweise wieder etwas trüber werdenden Aprilwetters. Über kurz oder lang wird sich nicht verhindern lassen, dass der Frühling wirklich kommt.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Ich bin grundsätzlich froh über die Einigung. Das ist gut für die Kolleginnen und Kollegen, und das ist wichtig bei unseren Anstrengungen, Arbeitskräfte für Job in öffentlichen Verwaltungen zu begeistern. Belit Onay (Grüne), Oberbürgermeister von Hannover, zur Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Unglück am Bahnübergang: Drei Menschen starben, als ihr Auto von einem Zug erfasst wurde. © Quelle: Christian Elsner

Schwerer Unfall bei Neustadt: Drei junge Autoinsassen sterben bei Kollision mit Zug

Nördlich von Neustadt am Rübenberge hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Unfall ereignet: Beim Versuch, eine geschlossene Schranke zu umfahren, wurde ein Pkw von einem Zug erfasst. Die drei Autoinsassen kamen ums Leben. Die Bahnstrecke zwischen Bremen und Hannover ist wieder frei. Jetzt lesen





