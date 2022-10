HAZ Hannover-Update: Trocknet Niedersachsen aus?

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

der Blick auf die Karte mit den Grundwassermessstellen in Niedersachsen kann einen schon nachdenklich machen. An jedem dritten Messpunkt im Land ist der Grundwasserpegel innerhalb der vergangenen 30 Jahre drastisch gesunken. Bei mehr als der Hälfte der Messstellen hat der Pegel innerhalb der vergangenen vier Jahre den tiefsten Stand seit 1990 erreicht. Das geht aus einer Datenanalyse des Recherchenetzwerks Correctiv mit der HAZ hervor.

Es lässt sich nicht leugnen: Es muss sich etwas ändern. Werden wir uns auch weiterhin leisten können, den Rasen regelmäßig zu wässern? Ist ein Pool im Garten wirklich eine gute Idee? Wir werden uns ernsthaft Gedanken machen müssen, wie wir künftig unser Wasser verteilen - denn auch Landwirtschaft und Industrie haben Bedürfnis, und der Klimawandel macht während Kriegen und Krisen keine Pause.

Experten fordern ein besseres Management für den Wasserverbrauch, die Landesregierung verspricht einen „langfristigen Plan“, ohne dabei aber konkret zu werden. Meine Kollegin Elisabeth Woldt hat für Sie ein Paket zu dem Thema geschnürt. Dabei können Sie auf einer interaktiven Karte nachsehen, wie sich die Grundwassersituation in den einzelnen Kreisen in den vergangenen Jahren entwickelt hat - und zwar in ganz Deutschland. Schauen Sie mal rein und lassen Sie sich überraschen.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Wir wollen die Bildungspolitik in Niedersachsen deutlich stärken. Julia Willie Hamburg, Spitzenkandidatin der Grünen, zu den Koalitionsverhandlungen mit der SPD

Thema des Tages

Wird das Wasser knapp? In Niedersachsen sinken die Grundwasserspiegel

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Fünf Messehallen als Notunterkünfte: Hannover bereitet sich auf die Unterbringung von Geflüchteten vor

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...

...die Halloween-Party im Zoo

