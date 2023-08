HAZ Hannover-Update: Tschüs, Sommerferien

Liebe Leserinnen und Leser,

sechs Wochen können eine lange Zeit sein - wenn ein Kind etwa auf die Einschulung hin fiebert. Für andere sind diese vergangenen sechs Wochen aber womöglich viel zu schnell vergangen. Sie würden vielleicht gerne eine Verlängerung der Sommerferien sehen. Sicher ist: Ab Donnerstag - das sollten Eltern auch bei der Tages- und Freizeitplanung nicht vergessen - sind die Kinder wieder in der Schule. Die Sommerferien sind dann vorbei, morgen ist der letzte Tag der freien Zeit.

Mit sehr wenig Vorfreude schauen offenbar viele junge Lehrer auf den Schulstart in Niedersachsen. Kaum einer, der sich gut vorbereitet fühlt, um der Herausforderungen im Bildungssystem gerecht zu werden. Das geht aus einer Umfrage hervor, durchgeführt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Die jungen Nachwuchskräfte würden einen regelrechten Praxisschock erleiden, wenn sie nach der Ausbildung tatsächlich im Schuldienst zum Einsatz kämen. Von Angstzuständen ist die Rede, von Zeitdruck, psychischen Problemen.

Das ist kein gutes Zeichen: Denn das Land braucht ja kaum etwas so dringend wie Lehrer, die im besten Fall mit Spaß und Motivation an ihre Arbeit gehen und nicht schon als Berufsanfänger überfordert sind. Lesen Sie hier die Ergebnisse der Umfrage im Detail - und was sich Ministerpräsident Stephan Weil als Rezept gegen den Lehrermangel vorstellen kann.

Was Sie über die Schullaufbahn bis zum Abitur wissen müssen, das hat übrigens meine Kollegin Saskia Döhner zusammengefasst. Vorm Warmlaufen in der ersten Klasse über die erste Fremdsprache bis zur Berufsorientierung und der Abifeier. 13 Jahre, 13 Fakten - damit jeder Erstklässler weiß, was auf ihn zukommt ...

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Da treffe ich auf andere Hundebesitzer, die mir sagen, ich solle den Hund doch lieber im Tierheim abgeben, das könnte ich doch gar nicht schaffen. Sina-Sophie Schachel, sitzt im Rollstuhl, hat drei Hunde - und muss sich oft schamloser Ratschläge erwehren

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Marijan Murat/dpa

Gewerkschaft warnt vor „Praxisschock“: Schon Nachwuchslehrkräfte in Niedersachsen sind ausgebrannt

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres in Niedersachsen veröffentlicht die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft alarmierende Zahlen: Fast jeder Nachwuchslehrer wird nicht ausreichend auf die Praxis im Unterricht vorbereitet. Ministerpräsident Weil will derweil pensionierte Lehrer in die Schulen zurückholen. Jetzt lesen





Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Marcel Kusch/dpa (Archiv)

Flughafen Hannover: Eurowings weitet Angebot in Richtung Süden massiv aus

Gute Nachrichten für Menschen mit Fernweh: Eurowings baut sein Direktzielangebot vom Flughafen Hannover ab dem Winter deutlich aus. Im Sommer 2024 rückt dann vor allem ein Urlaubsland in den Fokus, das zurzeit keine Rolle in der Landeshauptstadt spielt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Arnulf Stoffel/dpa (Archiv)

A2 bei Hannover: Nirgendwo sonst in Deutschland sind so viele Lkw unterwegs

Die Lkw-Parkplätze entlang der Autobahn 2 bei Hannover sind immer wieder gut gefüllt. Oft gibt es sogar viel mehr 40-Tonner als Stellflächen. Die Strecke ist bundesweit sogar Brummi-Spitzenreiter. Doch wieso stoppen gerade nahe der Landeshauptstadt so viele Fernfahrer? Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ