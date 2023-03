HAZ Hannover-Update: Unbequemer Besuch

Liebe Leserinnen und Leser,

kaum war der Schnee da, war er auch schon wieder weg. Spätestens am Nachmittag musste man gestern in weiten Teilen der Region schon den Blick eine Weile schweifen lassen, um noch Reste der morgendlichen weißen Pracht zu finden. Allerdings muss man sagen: selten hat ein so kurzer Schneefall für so viel Aufregung gesorgt. Da standen zunächst die Busse still, es gab Glätteunfälle, Feuerwehren mussten unter der Last gebrochene Äste wegräumen oder vorsichtshalber absägen. Und auch der Fußball rollte nicht so oft, wie eigentlich an einem Wochenende üblich: Die meisten Plätze der Region waren unbespielbar.

Dieses Problem haben die Kicker von Hannover 96 nicht - dem Greenkeeper, wie man den Platzwart heute neudeutsch nennt, sei Dank. Und der Rasenheizung in der Heinz-von-Heiden-Arena. Beide sorgen dafür, dass das heutige Spiel gegen Hansa Rostock regulär angepfiffen werden kann. Noch ist die Hoffnung groß, dass die Roten nach einer Sieglosserie von sieben Spielen endlich einen Dreier einfahren - und damit auch ein Signal setzen vor dem prestigeträchtigen Derby am kommenden Sonntag in Braunschweig.

Statt der Platzqualität steht Hannover 96 heute allerdings ein anderes Problem ins Haus: Unter den 5000 anreisenden Hansa-Anhängern sind höchstwahrscheinlich etliche Problemfans. Die „Vollidioten“, wie Hansa-Clubchef Robert Marien sie recht treffend nannte, schockierten die Liga zuletzt mit massiver Randale in St. Pauli. Sie warfen Leuchtraketen aufs Spielfeld, zerstörten Gästeklos, warfen kaputte Keramikteile aufs Spiel und trafen sogar Ordner. Hannovers Polizei geht ähnlich vor wie zuletzt bei den 10.000 Magdeburger Gästen. „Das ist anders, als wenn Sandhausen oder Heidenheim in Hannover spielen, wir gehen natürlich größer ran“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Ob die Taktik aufgeht, lesen Sie natürlich schon heute bei uns auf HAZ.de. Bis dahin wünsche ich eine informative und unterhaltsame Lektüre mit den hier für Sie zusammengetragenen Berichten und Artikeln. Mit herzlichen Grüßen, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Eine Zeitschiene, wann die Region mit der Behebung des Problems rechnen kann, gibt es bisher nicht“. Regionssprecherin Carmen Pförtner zum seit Monaten nicht funktionierenden Online-Service „i-Kfz“ zur Anmeldung von Autos, Wunschkennzeichen und mehr

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: dpa

Polizei-Präsenz bei Hannover 96: Die Krawall-Fans kommen

5000 Fans von Hansa Rostock werden am Sonntag bei Hannover 96 erwartet. Zuletzt schockierten Rostocker Fans die Liga mit massiver Randale in St. Pauli. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Daniel Junker

Restmüll in der Region Hannover: Tonne löst den Sack ab

Lange wurde gestritten: Jetzt bereitet der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha das Ende des Sacks für Restmüll vor. 56.000 Tonnen werden noch in diesem Jahr im Umland verteilt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Trotz Krebs im Klassenzimmer: Wie ein Avatar dem 13-jährigen Hannes in Hannover hilft

Die Diagnose Krebs stellt das Leben auf den Kopf. Nicht zuletzt verhindert die Erkrankung bei jungen Menschen die Teilnahme am Schulunterricht – doch dafür gibt es an der MHH jetzt eine Lösung: Mittels moderner Technik können die Schüler vom Krankenbett aus am Unterricht teilnehmen. Jetzt lesen

