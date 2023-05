HAZ Hannover-Update: ... und was haben Sie heute vor?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

an diesem Pfingstmontag. Die Nachrichtenlage ist heute knapp und klar zu Umreißen. Die Roten von Hannover 96 haben sich auch zum Saisonabschluss noch einmal ordentlich blamiert - eine 1:5-Klatsche von den Kielern. Glückwünsch an die Förde! Einziger Trost hier: Man kann auch Meister werden und sich trotzdem noch irgendwie dabei blamieren. Glückwunsch nach München. Am Steintorplatz versammelten sich am Abend Hunderte Anhänger des wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und schickten - Glückwünsche nach Ankara.

Noch was? Ach ja. Am Schwarzen Bären hat jemand seinen Wagen so geschickt geparkt, dass die Stadtbahnen zur Falkenstraße hinauf nicht mehr um die Ecke konnten. Während die Üstra noch den Pendelbus-Ersatzverkehr zu organisieren versuchte, schritten einige Fahrgäste der zupackenden Art gemeinschaftlich zur Tat: Sie trugen den Wagen (offenbar ein kleineres Modell) mit vereinten Kräften einfach zur Seite - und die Bahnen konnten wieder passieren. Glückwunsch an die Üstra für solche Passagiere!

So, das war‘s nachrichtlich. Bleibt die Frage: Was machen Sie heute mit diesem Pfingstmontag, mit dem um einen Tag verlängerten Wochenende? Wir haben für Sie jede Menge Tipps für Ausflüge an den Deister zusammengesucht, für Unternehmungen mit Kindern, für Restaurants, wo besonders kleine Gäste willkommen sind. Schauen Sie doch mal, ob da etwas für Sie dabei ist, und dann: viel Vergnügen!

Weitere Meldungen, Entwicklungen und Hintergründe zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende und informative Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom





Zitat des Tages

„Da fehlt Menschen jeder Anstand, sie rotzen ohne Anrede ihre Ablehnung persönlich beleidigend in die Tasten.“ Margot Käßmann, prominente Theologin über ihren Rückzug aus der Medienöffentlichkeit

Thema des Tages

© Quelle: Martin Kirchner /HMTG

Im Überblick: Das sind die schönsten Biergärten rund um Hannover

Wie wär‘s am mit einem Ausflug Richtung Deister oder in den Norden von Hannover? Bei Wanderungen und Fahrradtouren sind Biergärten die perfekten Pausenziele – und davon gibt‘s rund um Hannover so einige. Ob Beach Bars oder bayerische Schänken: Wir zeigen, wo es kühle Getränke und leckeres Essen unter freiem Himmel gibt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: N2M/NSP

Auch so können Neubauhäuser aussehen

In Kleefeld entwickelt das Stephansstift über die Diakoniestiftung ein ganz ungewöhnliches Quartier. Nachhaltigkeit wird hier genauso großgeschrieben wie Diversität und Architekturqualität. Eine Ausstellung zeigt jetzt, wie vielfältig und lebenswert das sogenannte Grüne Viertel werden könnte. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Volker Wiedersheim (Archiv)

Sommer, Sonne, 25 Grad: Die Playlist mit Hannover-Songs fürs Chillen auf der Wiese

Kann die Landeshauptstadt eigentlich auch Sommer-Soundtrack? Ja, findet Redakteur Volker Wiedersheim. Hier ist die Millennial- und Gen-Z-kompatible Playlist mit gut 70 Songs von Künstlerinnen und Künstlern aus Hannover zum Chillen und Grillen auf der Wiese. Am besten mit Kopfhörer und Sonnenschutz genießen. Jetzt lesen

