HAZ Hannover-Update: Und wieder Streik

Während Sie dies lesen, sitzen jedenfalls nicht in einer Stadtbahn der Üstra, denn die werden heute von Verdi bestreikt. Und wie letztes Mal sind wir den ganzen Tag über hier per Liveticker auf HAZ.de für Sie da. Dort informieren wir Sie schon in den frühen Morgenstunden über alles Wichtige zur Verkehrslage, zu den Demonstrationen und den sonstigen Auswirkungen des Ausstands.

Dies ist die zweite Arbeitsniederlegung bei den Verkehrsbetrieben im laufenden Tarifkonflikt. Anders ist dieses Mal, dass er nur die Üstra betrifft und nicht weitere Branchen des öffentlichen Dienstes in der Stadt wie etwa die Müllabfuhr oder die Kliniken der Region. Anders ist auch, dass Verdi sich dieses Mal mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) zusammengetan hat, um gemeinsam für eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs zu demonstrieren. Warum das so ist, schreiben Luisa Neubauer von FFF und Verdi-Chef Frank Werneke in einem gemeinsamen Gastbeitrag bei uns. Und dem, was sie da schreiben, kann man im Grundsatz zustimmen, wie ich finde. Was mich nur wundert, ist, wie plötzlich Verdi in diesem Tarifkonflikt den Klimaschutz als Thema entdeckt hat, von dem zuvor nicht die Rede war. Dazu habe ich einen Kommentar geschrieben, den Sie ebenfalls heute im Hannover-Update finden.

Ein weiterer Schwerpunkt des heutigen Newsletters sind erneut die tödlichen Schüsse an einer Stadtbahnhaltestelle in Döhren vom Dienstagabend. Mein Kollege Manuel Behrens bringt etwas Licht in die Hintergründe der Tat, die möglicherweise sehr schlicht sind. Dazu beantworten wir in weiteren Texten alle Fragen, die wir derzeit zu dem Fall seriös beantworten können.

Das Zitat des Tages stammt heute von einem Kommunalpolitiker, nämlich von Lars Kelich von der hannoverschen SPD. Es dreht sich natürlich um den Nicht-Rauswurf Gerhard Schröders aus der Partei. Wie diese Entscheidung dort und bei der Konkurrenz aufgenommen wurde und wie all das zu bewerten ist, lesen Sie ebenfalls heute bei uns.

Und auch sonst ist am Donnerstag ungeheuer viel passiert in und um Hannover. So ist etwa der Prozess um den schrecklichen Autounfall bei Barsinghausen weitergegangen, bei dem zwei Kinder ums Leben kamen - möglicherweise, weil zwei Fahrer schneller Autos sich auf der Landstraße ein Rennen lieferten. In Bramsche ist ein 16-Jähriger gestorben, auf den ein 81-jähriger Nachbar tags zuvor Schüsse abgegeben hatte. Am Klinikum der Region (KRH) steht ein Chefarzt in Verdacht, falsch abgerechnet zu haben. Und in Garbsen gibt es nähere Erkenntnisse über ein Kind, das am Mittwoch versucht haben soll, eine Sparkassenfiliale zu überfallen.

Zitat des Tages

Die Schiedskommission urteilt nicht über die Moral einer politischen Haltung. Sie urteilt darüber, ob gegen die Statuten verstoßen worden ist. Lars Kelich, SPD-Fraktionschef im hannoverschen Rat, zur Entscheidung, Gerhard Schröder nicht aus der Partei zu werfen

Am Freitag im Liveticker: Üstra-Streik in Hannover – alle Infos zum Verkehr

Erneut wird in Hannover gestreikt: Wie schon am vergangenen Dienstag bleiben auch am Freitag, 3. März, die Stadtbahnen und Busse der Üstra in den Depots. Die Gewerkschaft Verdi hat abermals zum Streik aufgerufen. In unserem Liveticker lesen Sie unter anderem, wie sich das auf den Verkehr auswirkt. Jetzt lesen

Die Todesschüsse von Döhren

Blumen und Kerzen erinnern an den 35-Jährigen, der am Dienstagabend in Döhren erschossen worden ist. Foto: Moritz Frankenberg/dpa © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Schüsse in Döhren: Warum musste der sizilianische Kellner sterben?

Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach dem Schützen von der Fiedelerstraße. Offenbar war das spätere Opfer auf dem Heimweg von der Arbeit, als es zur tödlichen Schussabgabe kam. Der 34-Jährige ist mit einem Vertrauten von Rockerboss Frank Hanebuth verwandt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

