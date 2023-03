HAZ Hannover-Update: Und wieder Streik

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Mittwoch - oder wenn man so will dem Streiktag Nummer vier bei der Üstra. Bei den Hannoverschen Verkehrsbetrieben bleiben die Busse und Bahnen heute wieder in den Depots. Berufspendlerinnen und -pendler, Schülerinnen und Schüler sowie alle anderen, die eigentlich den öffentlichen Nahverkehr in der Landeshauptstadt nutzen würden, müssen sich eine Alternative suchen. Und an morgen sollten sich auch gleich denken, denn in dieser Woche legen die Üstra-Beschäftigten ihre Arbeit gleich zwei Tage lang nieder - ebenso die Mitarbeitenden beim Müllentsorger Aha. Am Mittwoch (immerhin also nur an einem Tag) bleiben außerdem die öffentlichen Verwaltungen geschlossen sowie kommunale Kitas und Schwimmbäder.

Die Gewerkschaft Verdi erhöht damit in den aktuellen Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber. Und die nächste Stufe zeichnet sich schon ab: Am Montag könnte es zu einem bundesweiten Aktionstag kommen, an dem Nah- und Fernverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft gleichzeitig bestreikt werden. Die Auswirkungen für Hannover wären massiv, schreibt unser Reporter Bernd Haase. Montag ist ja außerdem auch der erste Tag der Osterferien in Niedersachsen - käme es zu dem Streik, könnte er so manche Pläne empfindlich treffen.

Eine offizielle Bestätigung steht noch immer aus. Wir halten Sie aber natürlich wie gewohnt über die aktuelle Entwicklung auf HAZ.de auf dem Laufenden. Und auch heute finden Sie alle wichtigen Infos rund um den Streik, die Verkehrslage und die geplante Demonstration in der Innenstadt bei uns im Liveticker.

In einem Arbeitskampf befinden sich nun auch die Beschäftigten im letzten verbliebenen Galeria-Kaufhaus in Hannover. Allerdings geht es bei ihnen nicht um die Bezahlung, sondern um den Arbeitsplatz. Das angeschlagene Unternehmen hat die Belegschaft gestern in einer Betriebsversammlung darüber informiert, dass es kurzfristig betriebsbedingte Kündigungen geben wird. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber die Rede ist von einer „deutlich zweistelligen Zahl“. Unser Reporter Conrad von Meding hat die Einzelheiten.

Kommen Sie gut durch diesen Tag!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Zitat des Tages

„Vielleicht versuchen sie einmal nicht nur an die Stadt zu denken, sondern auch an das Umland.“ Christiane Hinze, FDP-Abgeordnete in der Regionsversammlung bei der Debatte über die Einführung des 365-Euro-Tickets in der Region Hannover - und den Ausbau des Nahverkehrs.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

Verdi-Demo und Üstra-Streik in Hannover: Alle Infos zu Verkehr, Kitas und Müllabfuhr im Ticker

Verdi zieht die Zügel an: Für Mittwoch, 22. März, ruft die Gewerkschaft zum landesweiten Streiktag auf. Tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden die Arbeit niederlegen. Kitas sind dicht, Müll bleibt liegen, Busse und Bahnen fahren nicht. Wir berichten im Liveticker. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Entlassungen bei Galeria in Hannover: Dutzende Beschäftigte erhalten Kündigung

Nächste Schocknachricht im letzten verbliebenen Karstadt-Kaufhof-Haus in Hannover: Am Dienstag wurden die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung zitiert und dort über anstehende betriebsbedingte Kündigungen informiert. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Für Pommes-Fans: „Frittenwerk“ kommt im Sommer nach Hannover

In 33 Städten sind sie schon – bald auch in Hannover: Die Pommes-Manufaktur „Frittenwerk“ eröffnet in Hannover im Sommer eine Filiale. Eine zweite soll zeitnah folgen. Die Vorbereitungen laufen. Jetzt lesen

