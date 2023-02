HAZ Hannover-Update: Verkehrswende ohne Bahnen?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Sitzen Sie möglicherweise gerade in einer Stadtbahn? Vielleicht sogar in einer von den grünen, die man mit gutem Willen als urig bezeichnen kann, was ein Euphemismus dafür wäre, dass sie alt sind? Dann könnte es sein, dass Sie noch länger als bisher gedacht den Weg zur Arbeit oder anderswohin in den Oldtimern zurücklegen werden. Denn wie viele neue Stadtbahnen die Region Hannover in nächster Zeit anschaffen kann und wann ist ungewisser denn je.

Das liegt daran, dass das Verkehrsministerium des Landes den Antrag auf einen Zuschuss zum Bahnkauf für dieses Jahr abgelehnt hat. Ohne das Geld vom Land indes kann sich die Region die Bahnen kaum leisten. Da fragt man sich unwillkürlich: Sieht so die Verkehrswende aus?

Aber Moment: Verkehrswende machen wir doch - mithilfe des 49-Euro-Tickets, das demnächst kommen wird. Das könnte die Zahl der Fahrgäste substanziell erhöhen. Dann wäre es schön, wenn man mehr Bahnen mit drei Wagen fahren lassen könnte. Dazu bräuchte man aber, genau: Wagen. Abgesehen davon, dass die grünen Bahnen nur mit zwei Wagen statt mit drei fahren können.

Und nun? Fragen über Fragen. Meine Kollegen Mathias Klein und Andreas Voigt klären so viele wie möglich davon in unserem heutigen Hannover-Update.

Und dann gibt es Neuigkeiten von Marco Goecke, dem nach seiner Kot-Attacke auf eine Kritikerin suspendierten Ballettchef der hannoverschen Staatsoper. Der hat sich am Dienstag via Agentin für seinen Ausraster entschuldigt - ein Satz aus dieser Erklärung ist unser heutiges Zitat des Tages. Bemerkenswert daran ist, dass er er am Montag noch angekündigt hatte, dies auf keinen Fall zu tun. Stefan Arndt erklärt die Hintergründe.

Das und mehr finden Sie heute im Update. Viel Spaß beim Lesen!

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich bitte um Verzeihung dafür, dass mir letztlich der Kragen geplatzt ist. Marco Goecke, suspendierter Ballettchef der Staatsoper Hannover, über seine Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin

Thema des Tages

Was wird aus Hannovers Stadtbahnflotte? Das Land Niedersachsen hilft einstweilen nicht bei der Finanzierung neuer Bahnen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Dämpfer für die Verkehrswende: Land stoppt Zuschuss für neue Üstra-Stadtbahnen

Kurz vor dem Start des 49-Euro-Tickets lehnt das Land Niedersachsen einen Zuschuss für neue Stadtbahnwagen bei der Üstra in Hannover vorerst ab. Für die Fahrgäste könnte das Folgen haben. Jetzt lesen

