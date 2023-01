HAZ Hannover-Update: Verkehrswende rückwärts

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

haben auch Sie in den vergangenen Wochen und Monaten an einem Bahnsteig vergeblich auf eine S-Bahn gewartet? Oder sind zu spät zu einem Termin gekommen, weil sich die Abfahrtzeit verzögert hat? Mit dem Betreiberwechsel von der DB Regio zur Transdev im Juni vergangenen Jahres sollten diese Probleme eigentlich behoben werden - doch stattdessen wurden sie noch schlimmer. Nun hat das Bahn-Unternehmen klargestellt: Auch im Jahr 2023 ist Besserung so schnell nicht in Sicht. Noch „bis in den Sommer“ werde es zu kurzfristigen Zugausfällen aufgrund von Krankheiten kommen, hat eine Transdev-Sprecherin mitgeteilt. Was bedeutet das für die ehrgeizigen Pläne, den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs in Stadt und Umland zu verdoppeln?

Der Region, zuständig für den Nahverkehr, sind die Hände gebunden. Viel mehr als die Androhung von Strafen bleibt ihr bei den S-Bahn-Problemen nicht. Und so sieht Regionspräsident Steffen Krach bereits die Ziele der Verkehrswende in Gefahr. „Leute, die jahrelang S-Bahn gefahren sind, denken jetzt wieder darüber nach, auf das Auto umzusteigen. Das wäre in meinen Augen verheerend für unser Ziel einer Mobilitätswende,“ meint der SPD-Politiker.

Bei der Üstra hingegen tickt im Hintergrund noch eine Zeitbombe ganz anderer Art. Bis zum Jahr 2030 muss das Unternehmen rund 1000 Mitarbeiter aus Altersgründen ersetzen, das ist fast die Hälfte der Belegschaft. Der Großteil davon ist Fahrpersonal - von dem eigentlich noch mehr als bisher benötigt wird, um zusätzliche Bahnen zu steuern und neue Strecken zu bedienen.

Kommen Sie gut in und durch diesen Freitag,

Ihre

Astrid Fabricius

Chefin vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Das Auge isst mit.“ Kiarasch Kianerci, Gründer der Firma "Rosie Rose" - sein Geschäftserfolg sind getrocknete und essbare Blüten zur Dekoration

Thema des Tages

Kein Verlass: Die Züge der S-Bahn Hannover sind seit dem Betreiberwechsel im Sommer noch häufiger unpünktlich – oder fallen ganz aus. © Quelle: Rainer Dröse

S-Bahn-Chaos in Hannover: Wann sind die Probleme endlich behoben?

Doppelt so viel Nahverkehr, S-Bahnen im Zehn-Minuten-Takt, 100 neue Bahnen für die Üstra: Die Ziele der Region Hannover sind ehrgeizig. Statt Fortschritt war zuletzt jedoch Verkehrswende rückwärts angesagt. Auch 2023 droht ein hartes Jahr für den Nahverkehr zu werden. Vor allem bei der S-Bahn. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christian Elsner

Tödlicher Unfall in Hannover: Stadtbahn erfasst Fußgänger am Fasanenkrug

Eine Stadtbahn hat am Donnerstag in Hannover einen Mann erfasst und tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich am Endpunkt Fasanenkrug im Stadtteil Isernhagen-Süd. Die Ursache ist unklar, der Verkehr auf der Linie 9 blieb bis zum Nachmittag gestört. Jetzt lesen

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Und dann waren da noch ...

Sollen auch 16-Jährige bereits wählen dürfen? Liv Schiewek (links) und Melina Randermann freuen sich auf politische Mitbestimmung. © Quelle: Christian Behrens

... junge Menschen, die wählen wollen

Die niedersächsische Landesregierung will das Wahlalter bei Landtagswahlen absenken. Das scheitert bisher am Widerstand der CDU. Wie denken Jugendliche im Land über die mögliche Wahlrechtsreform? Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren