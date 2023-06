HAZ Hannover-Update: Viel Regen, wenig Wasser

Liebe Leserinnen und Leser,

heute haben wir es im Hannover-Update mit einer auf den ersten Blick widersprüchlichen Duplizität der Ereignisse zu tun. Da traf sich gestern Abend der Umweltausschuss der Region Hannover, um sich von der Verwaltung eine Verordnung erklären zu lassen, nach der in den kommenden Monaten bestimmte Arten der Wassernutzung verboten sind - wegen der langen Dürre. Die Sache ist nicht ganz einfach, denn es kommt dabei auf Uhrzeiten, Temperaturen und eben darauf an, wofür das Wasser verwendet werden soll. Mein Kollege Thomas Nagel erklärt die Details, und Andreas Schinkel hat bei Landwirten, Sport- und Kleingartenvereinen nachgefragt, wie sie mit den neuen Beschränkungen umgehen werden. Beides finden Sie in unserem Thema des Tages.

Während dies also im Regionshaus an der Hildesheimer Straße verhandelt wurde, regnete es draußen Bindfäden. Der Deutsche Wetterdienst hatte vorher auch für die Region Hannover vor schweren Unwettern gewarnt, und so schauten auch wir im HAZ-Newsroom mit bangen Blicken aus dem Fenster. Am Ende kam es bei uns in der Region nicht ganz so dick - ganz anders als im nahen Kassel, wo Straßen überspült wurden. Meine Kollegen Alina Stillahn, Sascha Priesemann und Peer Hellerling haben das Wetter im Auge behalten - im Update können Sie nachlesen, wie es war.

Und dann ist da noch Joschua. Der Neunjährige würde so gerne im kommenden Schuljahr auf die Ricarda-Huch-Schule gehen. Kein Wunder, Joschua wohnt mit seiner Familie direkt neben dem Gymnasium, vom Balkon aus kann er auf den Schulhof sehen. Leider sind die Spielregeln in Hannover so, dass das bei der Zuweisung der Schulplätze keine Rolle spielt. Saskia Döhner erklärt, wie es sein kann, dass alle seine Freunde auf Joschuas Wunschschule gehen können - nur Joschua nicht.

Das alles und mehr finden Sie heute im Update. Viel Spaß beim Lesen!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Thema des Tages

Ist sauer: Landwirt Jürgen Buchholz ist mit den neuen Beregnungsvorschriften der Region nicht einverstanden. © Quelle: Rainer Droese

Region will Wasserverbrauch einschränken: Landwirte und Sportvereine verärgert, Kleingärtner bleiben gelassen

Angesichts der Dürre sieht die Regionsverwaltung in Hannover strenge Vorschriften für den Wasserverbrauch vor. Landwirte, die ihre Felder beregnen, sehen die Regeln kritisch, ebenso Sportplatzbetreiber. Kleingärtner meinen: Sie gießen ohnehin nur morgens und abends. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

