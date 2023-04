HAZ Hannover-Update: Vier-Tage-Woche bei der Stadt?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Mittwoch, der tatsächlich doch wieder mal ein Streiktag ist - wenn auch nur bei einem Unternehmen bei uns in der Region. Das aber spielt für viele Menschen eine große Rolle: Es handelt sich um Regiobus.

Aus Gründen, die kompliziert und mit dem deutschen Tarifgeflecht nicht bestens vertrauten Menschen auch schwer verständlich sind, gilt nämlich die Einigung, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zuletzt für den öffentlichen Dienst erzielt haben, bei Regiobus nicht. Deshalb wird die Fahrt zur Arbeit oder zur Schule heute für viele Menschen in der Region komplizierter. Was fährt und was nicht finden Sie heute bei uns unter dem Zitat des Tages, das von Regiobus-Sprecher Tolga Otkun stammt.

Nicht gestreikt, sondern im Gegenteil wochenlang an einem interessanten Projekt gearbeitet haben unsere Volontärinnen und Volontäre Max Baumgart, Monika Dzialas, Laura Ebeling, Leonie Habisch und Nina Hoffmann. Sie haben sich mit der Frage beschäftigt: Wie arbeiten wir im Jahr 2033? Dazu haben sie allerlei Aspekte des Arbeitslebens ausgeleuchtet: Von der Zahl der Arbeitstage in der Woche bis hin zur Beschaffenheit des Büromobiliars. In den kommenden Tagen stellen sie Ihnen die Ergebnisse ihrer Recherche nach und nach vor.

Zum Auftakt berichten die Fünf, dass nun auch die Stadt Hannover ausprobieren will, was in manchem Unternehmen schon länger getestet oder hier und da auch schon fix eingeführt worden ist: die Vier-Tage-Woche. Dazu, wie die anderswo funktioniert, haben sie sich bei einem Personaldienstleister in Braunschweig umgehört. Und Mikrosoziologie-Professorin Kerstin Jürgens beantwortet ihnen im Interview die Frage, ob wir Angst vor der Arbeit der Zukunft haben müssen. All das finden Sie heute in unserem Thema des Tages - und in den kommenden Tagen mehr zu dem Thema auf HAZ.de.

Wir raten, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen und entsprechend umzuplanen. Tolga Otkun, Sprecher von Regiobus, zum Streik bei seinem Unternehmen am Mittwoch

Das Rathaus in Hannover: Die Stadtverwaltung hat mit einem Projekt begonnen, um Arbeitszeitveränderungen zu testen. © Quelle: Rainer Dröse

Neues Arbeitszeitmodell für das Rathaus: Stadt Hannover testet Vier-Tage-Woche

Zahlreiche Stellen bei der Stadt Hannover sind derzeit unbesetzt. Auch deshalb will die Verwaltung herausfinden, ob eine Vier-Tage-Woche im öffentlichen Dienst funktionieren würde. Sie hofft darauf, langfristig mehr Menschen für den Job begeistern zu können.

