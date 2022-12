HAZ Hannover-Update: Vom Polizist zum Terrorverdächtigen

Liebe Leserinnen und Leser,

ich wünsche Ihnen einen guten Morgen in unserem beschaulichen Teil der Bundesrepublik Deutschland! Bundesrepublik Deutschland? Gibt‘s gar nicht, würden die 25 Menschen sagen, die es seit gestern mit der Justiz in ebendiesem Staat zu tun haben, dessen Existenz sie nicht anerkennen. Der Schlag gegen die sogenannten „Reichsbürger“ war einer der größten Extremismuseinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik - und er richtete sich auch gegen zwei Personen aus Niedersachsen: den mittlerweile aus dem Beamtenverhältnis entlassenen früheren Polizisten Michael Fritsch aus Hannover (der im vergangenen Jahr für die Querdenker-Partei „Die Basis“ auch bei der Bundestagswahl antrat) und seine Lebensgefährtin, eine Heilpraktikerin aus Peine.

Die Tücke der ganzen Geschichte liegt mithin auch darin, dass sie auf den ersten Blick zunächst einmal lächerlich anmutet. Da ist der Prinz aus der hessischen Provinz im karierten Sakko, der sich zum Staatsoberhaupt ausrufen lassen wollte, die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete, die Justizministerin und eben die Heilpraktikerin, die Gesundheitsministerin werden sollte. Fast fragt man sich da, warum man, wenn man sich schon an einen so umfassenden Umsturz macht, so gewöhnliche, geradezu bundesrepublikanische Ministerien erdenkt, statt Zuständigkeiten für Volkserziehung oder Reptiloidenabwehr vorzusehen.

Genau hier aber liegt möglicherweise die Gefahr. Denn so abwegig die Pläne der Beteiligten wirken, so gefährlich war die Truppe - nicht zuletzt wegen ihres Zugangs zu Waffen und sensiblen Bereichen des Staates, den einige von ihnen aufgrund ihrer Berufe bei Polizei oder Bundeswehr hatten. In unserem Thema des Tages finden Sie alles, was Sie wissen müssen - speziell über den schon lange umstrittenen Polizisten Michael Fritsch, dessen Anwalt am Mittwoch nicht auf Anfragen der HAZ reagierte.

