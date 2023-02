HAZ Hannover-Update: Von Frust und Kleber

Liebe Leserinnen und Leser,

Da ist zum einen die sog. Hundekot-Affäre um den Ballettchef der Staatsoper, Marco Goecke. Die erlebte am Donnerstag, so weit das jetzt möglich ist, ihren Abschluss. Intendantin Laura Berman fand gemeinsam mit Goecke einen Weg, die Zusammenarbeit zu beenden, den mein Kollege Stefan Arndt in seinem Kommentar sehr lobt. Am Ende trennte man sich im gegenseitigen Einvernehmen. Etwas anderes als eine Trennung war angesichts der ungeheuren Tat Goeckes auch nicht möglich gewesen.

Wie schwer die vergangenen Tage für Berman und ihren bisherigen Starchoreografen waren, zeigt auf eindrückliche Weise das Interview, das mein Kollege Henning Queren mit der Intendantin geführt hat. Darin geht sie auch ein wenig auf die Vorgeschichte zwischen Goecke und Hüster ein und darauf, dass sich da im Choreografen etwas angestaut hatte. Nachzulesen ist das auch in unserem Zitat des Tages.

Und dann waren da in dieser Woche neuerliche Aktionen der Letzten Generation, die sich zum Zwecke des Protests gegen unzureichende Klimaschutzbemühungen der Politik einmal mehr auf (Hauptverkehrs-)Straßen der Landeshauptstadt klebte. Das wiederum bringt Autofahrerinnen und Autofahrer zunehmend gegen die Klimaaktivisten auf, wie meine Kollegin Alina Stillahn beobachtet hat. Oder anders gesagt: Der Umgang zwischen Protestierenden und Aufgehaltenen wird rauer. Unser Thema des Tages heute.

Schließlich war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Stadt. Dort besuchte er nicht nur die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), bei der es zuvor noch Handreichungen zur Kleiderordnung gegeben hatte, sondern auch die Herzensbäckerei Künne. Deren Chefin Caterina Künne legte dem Kanzler dar, warum die Zeiten für Betriebe wie ihren gerade besonders schwierig sind. Und Scholz hörte sich das, bei belegten Brötchen und einem Stück Kuchen, deutlich länger an als vom Protokoll geplant, wie meine Kollegen Karl Doeleke und Ralph Hübner berichten.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Ich hatte befürchtet, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, habe aber höchstens mit einem lauten Wortgefecht gerechnet. Ich hatte vorher erfolglos versucht, ihn dazu zu bringen, dieser Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Laura Berman, Intendantin der Staatsoper Hannover, zur Kot-Attacke ihres Ballettchefs Marco Goecke

Thema des Tages

Die Aggressionen gegen sie nehmen zu: Klimaaktivisten in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wut auf Klimaaktivisten: Wie die ersten zehn Minuten des Protests in Hannovers Karmarschstraße eskalierten

Gleich dreimal haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung Letzte Generation in den vergangenen zwei Tagen Straßen in Hannovers Innenstadt blockiert. Dabei schlug ihnen nicht nur Wut entgegen – einige Autofahrer und Passanten griffen die Protestierenden auch tätlich an. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

