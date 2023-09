HAZ Hannover-Update: Vor dem Klimastreik

Liebe Leserinnen und Leser,

zwei Frauen (eine davon noch sehr jung), zwei drängende Probleme unserer Zeit, zwei sehr lesenswerte Interviews: Das prägt die heutige Ausgabe unseres Hannover-Updates.

Unser Zitat des Tages kommt von Düzen Tekkal. Die 45-jährige Hannoveranerin, die heute in Berlin lebt, ist Autorin und Menschenrechtsaktivistin. Vor einigen Tagen aber ging sie ausnahmsweise mit einem Unrecht an die Öffentlichkeit, das ihrer eigenen Familie widerfahren ist. Ein Mann, der mittlerweile von der Polizei gefasst worden ist, hatte rassistische Beleidigungen an das Restaurant ihrer Brüder in Hannovers Oststadt geschmiert. Die Tekkals entschieden sich, das nicht einfach schweigend hinzunehmen. Düzen Tekkal ging an die Öffentlichkeit - und gemeinsam haben die Geschwister mittlerweile Millionen Menschen erreicht. Auch uns bei der HAZ hat der erschreckende Vorfall sehr beschäftigt.

Jetzt, wo erstmals wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, hat Düzen Tekkal sich zu einem ausführlichen Interview mit meiner Kollegin Mirjana Cvjetkovic getroffen. In dem Gespräch geht Tekkal sehr offen damit um, welch großer Schock die Attacke auf ihre Brüder für sie war - und dass ihr größter Wunsch ist, nicht besser sein zu müssen als alle anderen in ihrer Heimat Deutschland. Es ist ein bewegendes Gespräch, das viele Zitate des Tages hergegeben hätte. Eine dringende Leseempfehlung von mir!

Im zweiten Interview geht es um eine Bewegung, die vor fünf Jahren zum Ziel hatte, die Welt zu verändern. Fridays for Future (FFF) rüttelte damals viele Menschen wach, darunter, zumindest scheinbar, auch viele Politikerinnen und Politiker. Heute, eine Pandemie und manch geplatzte Hoffnung später, hört man etwas weniger von FFF als damals, auch in Hannover. Eske Rosemeyer aber ist nach wie vor voll dabei - auch beim heutigen Klimastreik in der Landeshauptstadt. Meinem Kollegen Christian Bohnenkamp hat die 15-jährige Schülerin der IGS Linden erzählt, warum sie nach wie vor Hoffnung hat, etwas bewirken zu können - und wie FFF das schaffen will.

Natürlich haben wir noch mehr für Sie im Angebot: Die Hintergründe zu den schweren Kabelbränden im Stadtbahntunnel vom Mittwoch. Die erfolgreiche Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder einer 17-Jährigen in Diepholz. Und die letzten Endes glücklich geendete Suche nach einem entlaufenen Hund in der Region Hannover - nach neun aufregenden Tagen.

Außerdem haben wir heute gleich zwei neue Folgen unseres HAZ-Podcasts „Klar so weit?“ für Sie: Der Kollege Volker Wiedersheim hat mit unserem Polizei- und Gerichtsreporter Manuel Behrens über die Hintergründe des sogenannten Würmsee-Mordes gesprochen. Und mir hat Conrad von Meding erklärt, was die spektakulären jüngsten Volten rund ums Ihme-Zentrum zu bedeuten haben.

Damit entlasse ich Sie in einen hoffentlich angenehmen Freitag - und danach ins Wochenende!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Die Angst vor der Angst ist eine Kapitulationserklärung vor dem Leben. Düzen Tekkal, Autorin und Menschenrechtsaktivistin, zum rassistischen Anschlag auf das Restaurant ihrer Brüder in Hannover

Gibt nicht auf: Eske Rosemeyer engagiert sich trotz Rückschlägen bei Fridays for Future in Hannover. © Quelle: Christian Behrens

Schwierige Zeiten für Fridays for Future in Hannover: Warum Eske Rosemeyer trotzdem weitermacht

Ausgebrannt und enttäuscht: Die Zahl der Aktivisten von Fridays for Future in Hannover hat deutlich abgenommen. Vor dem globalen Klimastreik am Freitag (15. September) erklärt Eske Rosemeyer, warum sie dennoch weitermacht und auf welche neuen Strategien die Bewegung setzt. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

