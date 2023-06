HAZ Hannover-Update: Vorfreude aufs Schützenfest

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Der Wetterbericht sieht ganz gut aus. Nicht zu heiß, vermutlich trocken. Der Rummel ist weitgehend aufgebaut. Die Laune steigt. Das Schützenfest kann kommen!

Das Fest ist den Menschen in Hannover ja, wie man neuerdings so sagt, tief in die DNA eingeschrieben. Enthusiasten und Puristen stehen Sonntag beim Ausmarsch. Viele wollen wenigstens eine Runde auf dem Rummel drehen. Und selbst von denen, die mit der Schützentradition und Riesenteddy-Losbuden nichts am Hut haben, zieht es dann eben doch eine ganze Menge wenigstens für einen Abend ins Gay-People-Zelt. Es ist wirklich für viele etwas dabei.

Die wichtigsten Infos tragen wir für Sie in diesem Newsletter nun einmal zusammen. Die Klassiker und die Kuriositäten. Wie zum Beispiel diese: Erstmals gibt es auf dem Schützenfest eine „Eisbahn“, auf Gäste Schlittschuh laufen können. Mitten im Sommer. Das ist übrigens eine Kunststoffbahn, die nicht mit viel kostbarer Energie heruntergekühlt werden muss.

Und dann haben wir noch eine kleine Spielerei für Sie: Mein Kollege Peer Hellerling hat ein paar historische Schützenfestbilder aus unserem Archiv, noch ein Schwarz-Weiß aufgenommen, von einer künstlichen Intelligenz nachfärben lassen. Da sollten Sie unbedingt mal reinschauen.

Weitere wichtige Nachrichten zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Die Zahlen lügen nicht: Wir werden weniger. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zur steigenden Zahl der Kirchenaustritte

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

© Quelle: Christophe Gateau/dpa

Neue Attraktionen: XXL-Kettenflieger und Überschlagspropeller auf dem hannoverschen Schützenfest

Ein XXL-Kettenflieger und ein Überschlagspropeller: Neun neue Fahrgeschäfte sind beim 494. Schützenfest in Hannover dabei, das am Freitag, 30. Juni, um kurz nach 20 Uhr von OB Belit Onay (Grüne) eröffnet wird – unter freiem Himmel am Rundteil, denn es fehlt diesmal ein Festzelt. Teurer wird die Lüttje Lage. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Katrin Kutter

Beide Beine verloren: Wie ein Soldat aus der Ukraine in Hannover wieder das Laufen lernt

Russische Granaten zerfetzten seine Beine. Jetzt wird Vitali K. in der MHH in Hannover behandelt – und will anschließend wieder an die Front. Über den schwierigen Weg eines Mannes, den der Krieg nicht loslässt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Thomas Nagel

Im „Café Emotion“ in Hannover-Kirchrode schlagen die Herzen im Zweivierteltakt

Seit 2009 gibt es das „Café Emotion“ in Hannover-Kirchrode. Grund genug, mal bei der 99. Tanzveranstaltung vorbeizuschauen. Und glückliche Menschen zu treffen. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ