HAZ Hannover-Update: Wässern verboten

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Schon mehrfach war die Trockenheit der vergangenen Wochen Thema hier bei uns im Hannover-Update - jetzt hat sie für fast jeden von uns ganz praktische Folgen. Die Region Hannover, die für solcherlei Entscheidungen zuständig ist, hat angekündigt, bestimmte Arten der Wassernutzung während des Sommers verbieten zu wollen. Was genau darunterfallen wird, will die Verwaltung heute Abend im Umweltausschuss erklären. Mein Kollege Thomas Nagel kann aber heute schon einmal einen groben Rahmen setzen, worauf es möglicherweise hinauslaufen wird. Grund für die rigide Maßnahme ist die schlimme Trockenheit.

Die ist jetzt zur „außergewöhnlichen Dürre“ hochgestuft worden - mehr geht in Deutschland nicht. All das finden Sie in unserem Thema des Tages. Außerdem halten wir Sie auf HAZ.de darüber auf dem Laufenden, ob und wann die angekündigten Sommergewitter bei uns ankommen.

Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen auch von Hannovers Marktkirche. Deren Turm ist so abgängig, dass er ganz dringend saniert werden muss. Daher werden wir Hannovers Stadtkirche vermutlich für eine ganze Weile nur noch eingerüstet zu Gesicht bekommen. Conrad von Meding erklärt, was genau kaputt ist, wer bei der Finanzierung hilft - und ob das Ganze bis zum Kirchentag 2025 fertig wird.

Die gute Nachricht: Es gibt trotz allem allerlei zu feiern in Hannover. Erst einmal auf dem Bullifestival auf dem Messegelände am kommenden Wochenende, und dann ab Ende Juli auf dem Maschseefest. Wie Sie da was erleben können und wann lesen Sie ebenfalls heute bei uns.

Ihnen einen schönen (und vielleicht sanft verregneten) Donnerstag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Wir müssen die Sicherheit gewährleisten, damit nicht irgendwann jemandem etwas auf den Kopf fällt. Marc Blessing, Marktkirchenpastor, zur anstehenden Sanierung des Kirchturms

Thema des Tages

Weniger Wasser für den Garten: Die Region Hannover reagiert auf die anhaltende Trockenheit. © Quelle: Christin Klose/dpa

Gärten, Pools, Sportanlagen: Region Hannover schränkt Wassernutzung ein

Die große Trockenheit führt nun auch in der Region Hannover zu einer Rationierung von Grund- und Trinkwasser. Am Donnerstag will die Regionsverwaltung eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

