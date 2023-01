HAZ Hannover-Update: War es Mord?

Liebe Leserinnen und Leser,

Demnächst soll den Schulen in Niedersachsen ja bis zur Oberstufe freigestellt sein, ob sie Zeugnisse mit Noten verteilen wollen oder lieber solche mit schriftlichen Berichten. Ist das eine gute Idee der neuen Kultusministerin Julia Willie Hamburg von den Grünen? Das haben meine Kolleginnen Saskia Döhner und Bärbel Hilbig eine Schülerin, einen Schüler und zwei Lehrkräfte gefragt, die sich für die HAZ zu einem freundlichen Streitgespräch getroffen hatten. Ein sehr interessanter Austausch, wie ich finde. Vielleicht regt er auch bei Ihnen zu Hause eine angeregte Debatte an.

Derweil erleben die Schülerinnen und Schüler der IGS Wunstorf in diesen Tagen einen Ausnahmezustand. Einer ihrer Mitschüler, gerade 14 Jahre alt, ist am Mittwochmorgen tot aufgefunden worden, ein anderer gleichen Alters soll für seinen Tod verantwortlich sein. Gestern gingen die Staatsanwaltschaft und ein Haftrichter noch weiter: Sie sehen das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, sodass der verdächtige Teenager nun in Untersuchungshaft sitzt, wie Manuel Behrens berichtet. Hat hier also ein 14-Jähriger einen Schulkameraden am Luther Forst in Wunstorf bewusst umgebracht? Diese Frage wird uns vermutlich die nächsten Monate über beschäftigen.

Was macht all das mit dem Ort, der Stadt? Bert Strebe hat den Donnerstag in Wunstorf verbracht. Er erzählt eine Geschichte von Trauer, Fassungslosigkeit - und von zwei Varianten des Tathergangs, die in der Stadt diskutiert werden. Die eine, die wie ein Unfall klingt. Und die andere.

Ein Foto erinnert im Andachtsraum der IGS Wunstorf an den verstorbenen 14-Jährigen. Wurde er Opfer eines Verbrechens? © Quelle: Lothar Veit/Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

Toter 14-Jähriger aus Wunstorf: Beschuldigter Jugendlicher muss wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft

Ein Jugendrichter hat am Donnerstag Haftbefehl gegen den 14-Jährigen erlassen, der einen Gleichaltrigen in Wunstorf getötet haben soll. Der Richter sah ein Mordmerkmal als gegeben. Der Beschuldigte kommt nun in die Jugendanstalt in Hameln. Lesen Sie mehr

Vorfreude: Stine, Jakob, Malin, Henri, Charlotte und Jonte (von links), die gemeinsam die dritte Klasse der Grundschule Groß-Buchholzer Kirchweg besuchen, freuen sich auf ihr erstes Noten-Zeugnis. Aber: Sind Noten eigentlich so gut? Darüber haben Lehrkräfte und Schülervertreter für die HAZ miteinander diskutiert. © Quelle: Katrin Kutter

Freitag gibt es Zeugnisse: Brauchen wir überhaupt noch Noten? Wie Lehrer und Schüler aus Hannover darüber streiten

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will es Schulen erleichtern, auf Noten zu verzichten. Reduziert das den Druck beim Lernen? Oder macht es Lehrern am Ende nur mehr Arbeit? Über diese Fragen diskutieren Schüler und Lehrkräfte aus Hannover in unserem Streitgespräch. Lesen Sie mehr

Ich hatte Angst um mein Leben. Jan Siefke, Zeuge und Ersthelfer beim tödlichen Messerattentat im Regionalzug bei Brokstedt

