HAZ Hannover-Update: Warum hadert die SPD?

wir haben das Jahr 2023 - es sind also noch genau drei Jahre bis zur nächsten Oberbürgermeisterwahl in Hannover. Und doch scheint der SPD der Termin schon ziemlich im Nacken zu sitzen. Die Sozialdemokraten wollen das Rathaus in Hannover vom Grünen-OB Belit Onay zurückgewinnen - das darf man einfach mal unterstellen. Immerhin ist Hannover ja eigentlich immer rot gewesen, wie kaum eine andere Großstadt in Deutschland.

Dafür hält die SPD offenbar dringend eine gewisse Profilierung für nötig. Das ist jedenfalls die These meines Kollegen Conrad von Meding. Er hat sich an einer Analyse versucht - am Beispiel der Debatte über die autofreie Innenstadt.

Sie erinnern sich: Oberbürgermeister Belit Onay hat vor einer guten Woche bundesweit Schlagzeilen gemacht mit neuen Plänen für Hannovers Innenstadt: Parkplätze weg, Autos sollen nicht mehr durch die Stadt kurven können, Tempo 30 oder gar Tempo 20. Dafür mehr Platz für Fußgänger, für Radfahrer, für Bus und Bahn. Gut orchestriert war das alles in der Öffentlichkeitsarbeit - ein recht positives Echo gab es auch in überregionalen Medien. Punkt für Onay.

Die SPD zeigte sich danach auffällig mäkelig bis beleidigt. Warum hadern die Sozialdemokraten so mit den City-Plänen? Wir versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen.

Zum Hadern zumute war gestern vermutlich auch Tausenden Mitarbeitern von VW. Eine IT-Störung legte den Betrieb lahm - die Produktion in mehreren Werken stand still. Auch VWN in Hannover war betroffen. Mehr Infos dazu finden Sie unten in unserem Newsletter - wie es bei VW weitergeht erfahren Sie heute auf HAZ.de.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Geschichte einer Schülerin ans Herz legen, die in diesem Jahr schon drei Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen gerettet hat. Die 14-jährige Leonie hilft tatkräftig und ohne zu zögern. Lesen Sie das Porträt einer ungewöhnlich zupackenden Jugendlichen.

Es ist schon cool, helfen zu können. Leonie Mies, die 14-jährige Schülerin hat in diesem Jahr schon drei Menschen aus Notfällen gerettet

Wie Hannovers SPD mit Onays Innenstadtkonzept hadert

Wenn in Hannover zu einem Verkehrskonzept der Stadtspitze mehr Zustimmung von ADAC und FDP kommt als von der SPD, dann kriselt es in der rot-grünen Rathauskoalition. Vielleicht sagt es aber mehr aus über den Zustand der SPD. Jetzt lesen

IT-Störung: Auch VWN in Hannover muss Produktion unterbrechen

Eine Netzwerkstörung hat am Mittwoch mehrere Werke des VW-Konzerns lahmgelegt. Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover musste die Spätschicht absagen. Jetzt lesen

Diese zehn Kneipen und Bars sollten Studierende in Hannover kennen

Cocktailbar, Pub oder Kultkiosk: Hannovers Nachtleben hat so einiges zu bieten. Mit dieser Auswahl können Studentinnen und Studenten bei ihren Kommilitonen punkten. Jetzt lesen

