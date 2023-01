HAZ Hannover-Update: Was bringt 2023?

Liebe Leserinnen und Leser,

nun haben wir 2022 also hinter uns gelassen. Ich hoffe, Sie konnten den Ausklang dieses ungewöhnlichen Jahres genießen - und ich wünsche Ihnen im Namen der Redaktion zunächst einmal alles Gute und eine frohes Neues!

In den letzten Tagen haben wir aus verschiedenen Perspektiven auf die vergangenen Monate zurückgeblickt. Sie haben sicherlich den einen oder anderen Artikel dazu bei uns entdeckt. Nun wird es hohe Zeit, nach vorn zu schauen. Was bringt das neue Jahr, auch hier bei uns in der Region? Viele Dinge, die schon bald wichtig werden, haben ihre Wurzeln in 2022. Das beginnt vor der eigenen Haustür: Die Einführung der Gelben Tonnen, die schon bald nicht mehr nur sinnlos herumstehen, sondern auch genutzt werden sollen. Lange wurde auch darüber gerungen, wie Hannover aus seiner tiefen finanziellen Krise kommen kann. Erstes spürbares Zeichen für viele dürften steigende Kosten fürs Parken sein, in den Anwohnerparkzonen, aber nicht nur dort: Perspektivisch soll es in ganz Hannover keinen einzigen Platz mehr in den Straßen geben, auf dem Autos umsonst abgestellt werden dürfen. Gleichzeitig sollen Alternativen zum Autofahren ausgebaut werden. Die Fahrten im Öffentlichen Nahverkehr allerdings werden schon zu Jahresbeginn erst einmal wieder teurer. Details dazu, und was sonst noch auf uns zukommt, lesen Sie heute in unserem Thema des Tages.

Und wenn wir auf uns ganz persönlich schauen: Wie steht es in diesem Jahr mit den guten Vorsätzen? Einen ziemlich klaren Ansatz vertritt mein Kollege Bert Strebe: „Endlich Sport, weniger Stress, Schluss mit dem Rauchen? Lassen Sie‘s. Beschränken Sie sich auf einen einzigen guten Vorsatz. Nehmen Sie sich vor, etwas Substanzielles gegen die Klimakatastrophe zu tun. Sonst sind alle anderen guten Vorsätze ohnehin bald Makulatur.“ Warum er überzeugt ist, dass jeder Einzelne von uns so viel bewirken kann, lesen Sie hier.

Weitere Themen, Artikel und Berichte finden Sie wie gewohnt hier in unserem Hannover-Update - das Sie auch in diesem Jahr täglich begleiten wird, wenn Sie mögen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und einen guten Start, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Schon am Morgen war es in der Region Hannover 15 Grad warm, das ist mehr als an manchem Juni- oder Juli-Morgen.“ Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, zur Rekordtemperatur an Silvester in Hannover

Das Jahr 2023 steht vor der Tür. Was kommt und was ist in Hannover im kommenden Jahr wichtig? Wir sagen Ihnen, wie die Fahrpreiserhöhungen im Nahverkehr aussehen, welche Pläne es für das Klinikum gibt und wann die Conti-Zentrale am Pferdeturm fertig wird. Jetzt lesen

Er lobte Leibniz, interessierte sich für historische Forschungen – und hielt gelehrte Predigten: So erinnern sich Menschen aus Hannover an den verstorbenen Papst Benedikt. In Hannover gibt es Silvester und am Neujahrstag Gedenkgottesdienste für ihn. Lesen Sie mehr.

Der bei der Landtagswahl gescheiterte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat im Parlament nicht mehr viel zu sagen, seine berufliche Zukunft ist offen. FDP-Politiker müssen sich nach dem Ausscheiden aus dem Parlament sofort neue Jobs suchen. CDU-Politiker Toepffer macht Platz für die nächste Generation. Jetzt lesen

