HAZ Hannover-Update: Was geschah beim Heroes-Festival?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die Premiere des Heroes-Festivals in Hannover stand offenbar unter keinem guten Stern. Zwei Tage lang sollten Musikfans auf der Expo-Plaza Stars der Deutschrap-Szene feiern, doch noch vor den ersten Tönen am Freitag hagelte es in den Sozialen Medien schon Kritik: Weil die Besucher ihre Tickets in Besucherbändchen umtauschen mussten, kam es beim Einlass zu endlosen Schlangen und Wartezeiten, etliche Fans bemängelten hohe Preise für Getränke - und dann mussten am späten Samstagabend auch noch die Hallenkonzerte in der ZAG-Arena abgebrochen werden. Die Empörungswelle bei Instagram und Co. schwappt hoch, Fans fordern ihr Geld zurück, und die Organisatoren berichten von persönlichen Drohungen, sodass sie sich gezwungen sahen, die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen zu deaktivieren.

Dass das Festival zudem von einem Todesfall überschattet wurde, nachdem ein 21-Jähriger am Freitag auf dem Gelände kollabiert war und später im Krankenhaus gestorben ist, scheint dabei vielfach in den Hintergrund getreten zu sein.

Was helfen könnte in all der Aufregung, wäre Aufklärung. Doch die Festival-Veranstalter wollen oder können noch nicht mehr sagen als „Wir arbeiten das gerade auf“, und die Betreibergesellschaft der Arena will sich voraussichtlich erst heute äußern.

Meine Kollegin Alina Stillahn hat sich unter den Beteiligten umgehört und ihre Ergebnisse hier aufgeschrieben. Wie groß auch immer die Probleme waren, die zum Abbruch der Konzerte in der ZAG-Arena geführt haben: Tags darauf, für das Handballspiel der TSV Hannover-Burgdorf gegen den FC Barcelona, war die Halle wieder einsatzbereit.

So bleiben vorerst viele Fragen offen. Eine davon ist wohl auch, ob das Festival in Hannover eine Zukunft haben könnte.

Kommen Sie gut in die neue Woche.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

