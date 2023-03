HAZ Hannover-Update: Was hat sich durch Corona verändert?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Erinnern Sie sich auch noch manchmal zurück, wie es um diese Zeit vor drei Jahren war? Die Pandemie hatte gerade begonnen, das öffentliche Leben im Land war runtergefahren, die allgemeine Verunsicherung groß. Man wusste nicht so richtig, wie sie ausgehen würde, diese neue, unbekannte Lage. Und vor allem ahnten wohl die wenigsten, wie lange das Thema Corona ihr Leben beeinflussen würde - und was und wie viel sich dadurch nachhaltig ändern würde. Dass die Zeit Spuren hinterlassen hat, lässt sich heute nicht leugnen. Und in manchen Bereichen gibt es ein deutliches Vorher und Nachher.

Was hat sich durch die Corona-Zeit verändert? Mit dieser Frage beschäftigen sich in Hannover beispielsweise auch die Kulturbetriebe. Unser Reporter Stefan Arndt hat Theater, Oper und Veranstalter von klassischen Konzerten nach ihren Erfahrungen befragt. Die NDR-Radiophilharmonie hat demnach 20 Prozent ihrer Abonnenten verloren - und überraschenderweise kommt ihr das gar nicht ungelegen. Der private Konzertveranstalter Pro Musica wiederum stellt fest, dass das Publikum in Hannover zögerlicher in die Konzertsäle zurückkehrt als an Spielorten in anderen Bundesländern. Für den Geschäftsführer liegt das am vergleichsweise strengen Corona-Kurs der niedersächsischen Landesregierung. Und offenbar ist das Publikum heute wählerischer beim Programm - das beobachten auch die Theater. Den ganzen Überblick finden Sie hier.

Bevor ich Sie gleich in diesen Donnerstag verabschiede, komme ich noch einmal auf unser Newsletter-Thema von gestern zurück. Die junge Jesidin Hayfaa Sharaf Elias, die in einer hannoverschen Arztpraxis eine Ausbildung macht und der nun die Abschiebung in den Nordirak droht, erhält jetzt auch prominente Unterstützung: Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal fordert den Stopp der Abschiebung, der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gerd Andres fordert Ministerpräsident Stephan Weil auf, der 20-Jährigen zu helfen. Unsere Reporterin Jutta Rinas hat die Reaktionen zusammengetragen.

Und damit wünsche ich Ihnen viel Abwechslung mit unseren Themen!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Viele Kundinnen und Kunden würden morgens gern noch ein bisschen mit uns plaudern, damit sie den Moment des Abschieds hinauszögern können. Aber das wollen wir nicht.“ Axel Wöhler, betreibt in Isernhagen F.B. eine Tagesstätte für Hunde - und weiß, was für Tier und Halter am besten ist.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Rainer Dröse

So hat die Corona-Zeit das Bühnen- und Konzertleben verändert

Das Publikum ist zurück in Oper, Theater und klassischem Konzert. Doch nicht jeder Abend ist gleich gut besucht. Was hat sich durch die Corona-Zeit verändert? Eine Bestandsaufnahme. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Christian Behrens

Streik in Hannover: So geht es bei der Üstra, bei der Bahn und beim Müll weiter

Nach dem Streikmontag ist die Befürchtung vor weiteren Arbeitsniederlegungen von Verdi und EVG in Hannover groß. Aber erst einmal gibt es eine kurze Atempause. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren