HAZ Hannover-Update: Was machen die Zinsen?

wie sieht es bei Ihnen aus: Suchen Sie gerade eine neue Wohnung? Oder ein neues Haus? Wollen Sie vielleicht sogar bauen? Die Gemengelage auf dem Wohnungsmarkt ist ja recht unübersichtlich; nach langen Steigerungen sind die Preise für Immobilien in der Region Hannover zuletzt zwar gesunken, dafür wird es an anderer Stelle teurer: Die Inflation macht auch vor dem Bausektor nicht halt, und die Banken drehen spürbar an der Zinsschraube.

Jedem Bauherren oder Immobilienkäufer geht es dabei wahrscheinlich ähnlich: Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt ist kaum zu beantworten. Jahrelang waren die Zinsen auf Niedrigniveau, dafür die Kaufpreise umso höher. Mein Kollege Dirk Stelzl hat sich bei den hannoverschen Kreditinstituten umgehört und eine Übersicht über die Immobilienzinsen anhand von Beispielrechnungen zusammengestellt. Hier lesen Sie sein Ergebnis.

Dass die Wunschimmobilie allerdings nicht immer ein Wunschumfeld garantiert, und schon gar nicht auf Dauer, das haben zuletzt mehrere Familien am Kronsberg festgestellt, wo Gewalt und Vandalismus durch Jugendbanden über die Jahre deutlich zugenommen haben. Wie soll es nur weitergehen in dem Stadtteil, der einst ein Expo-Vorzeigeprojekt war?

Politik und Polizei haben jetzt die ersten Ideen vorgestellt. Gesucht seien „nachhaltige Lösungen“, wie es Bezirksbürgermeister Bernd Rödel (SPD) formuliert. Eine Chance für ein neues Miteinander, keine Ausgrenzung. Mein Kollege Andreas Voigt hat den Stand der Diskussion aufgeschrieben.

Zitat des Tages

Ich will keine One-Man-Show Sebastian Lechner. Sebastian Lechner, neuer Landesvorsitzender der CDU in Niedersachsen

Thema des Tages

Gestiegene Zinsen bei Baukrediten: Die Konditionen bei Banken in Hannover

Die Finanzierung von Immobilienkäufen hat sich verteuert. Die Bauzinsen in Deutschland sind kräftig gestiegen stiegen – und Branchenexperten berichten von erheblichen Schwankungen. Hier ein Überblick über die Konditionen bei regionalen Kreditinstituten. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Toter Vierjähriger aus Barsinghausen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Am vergangenen Freitag (13. Januar) fand ein Notarzt einen vierjährigen Jungen leblos in einem Mehrfamilienhaus in Barsinghausen. Ein 33-Jähriger wird beschuldigt, dem Kind tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. Ein ausführlicher Obduktionsbericht soll helfen, die genauen Todesumstände aufzuklären. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

... ein seltenes Naturschauspiel

Am nächtlichen Himmel lässt sich zurzeit ein seltenes Naturschauspiel beobachten: Der Komet C/2022 E3 zieht an der Erde vorbei – das nächste Mal wird er unserem Planeten in 50.000 Jahren so nah kommen. Wie auch Unerfahrene den grün leuchtenden Himmelskörper erspähen können, können Sie hier lesen.

