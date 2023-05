HAZ Hannover-Update: Was wird aus dem Cityring?

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen in diesem Wochenende - oder wie wir Podcast-Macher sagen: Hallihallo! Nein, keine Sorge, das sagen wir natürlich nicht. Aber das mit dem Podcast stimmt seit Neuestem: Die HAZ gibt‘s jetzt auch zum Hören, sozusagen.

Einmal in der Woche, immer freitags, versorgen wir Sie ab jetzt in unserem Themenpodcast „Klar so weit?“ mit Hintergründen zu einem Thema der Woche. Die Moderation haben im Wechsel der Kollege Volker Wiedersheim und ich - viel wichtiger aber sind unsere Gäste: Jeden Freitag fragen wir eine Expertin oder einen Experten aus unserer Redaktion über ein Thema aus, mit dem sie oder er sich intensiv beschäftigt. So wie Conrad von Meding, der alle Fragen rund um den umstrittenen Ausbau des Südschnellwegs buchstäblich von allen Seiten kennt. Conrad ist mit Ingenieuren im Inneren der abgängigen Schnellwegbrücke herumgekrochen, zu Umweltschützer „Belgrad“ auf den von ihm besetzten Baum gestiegen und hat Hintergrundgespräch mit vielen Beteiligten vom Minister bis hin zu Interessensverbänden und Umweltorganisationen geführt. In der ersten Folge von „Klar so weit?“ erklärt er mir nun, warum die Fronten so verhärtet sind, wie es mit dem Südschnellweg voraussichtlich weitergeht - und was das für den Rest von Hannovers Straßensystem bedeutet.

Sie hätten außerdem gern einen schnellen Überblick über alles, was am Tag in und um Hannover wichtig ist, aber am frühen Morgen keine Zeit zum Lesen? Dann könnte das tägliche „Hannover-Update“ etwas für Sie sein. Gemeinsam mit den Kollegen von der Neuen Presse bieten wir Ihnen dort in knapp drei Minuten einen Kurzüberblick über die Nachrichten vom Tage.

Und dann gehören Sie vielleicht noch zu den mal Glücklichen, mal Unglücklichen, die sich für das Fortkommen der Kicker von Hannover 96 interessieren? Dann lohnt es sich, einmal die Woche beim „96-Podwart“ reinzuhören. Da erörtern die Autoren des HAZ-Platzwarts, Uwe Janssen und Bruno Brauer, gemeinsam mit 96-Reporter Dirk Tietenberg die Entwicklungen rund um den so liebenswerten wie schlagzeilenträchtigen hannoverschen Traditionsverein.

Alles das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dort bisher noch nicht recht hingefunden haben, haben wir auch eine Anleitung für Sie - alles ganz am Ende unseres heutigen Newsletters.

Der steckt natürlich auch randvoll mit Nachrichten. Der von der Diskussion über eine mögliche Neugestaltung des Cityrings in Hannover zum Beispiel. Oder der vom Appell des Spitzenpersonals des Regionsklinikums (KRH) an die Politik, die geplante Reform des KRH doch bitte durchzuwinken. Es gibt Neuigkeiten von den Schüssen auf einen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst, vom Warnstreik bei Ikea und Engpässen bei den Kita-Erzieherinnen und -Erziehern.

Alles das haben wir heute für Sie. Schauen (und hören) Sie doch mal rein!

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende!

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Unsere Strukturen sind für Mitarbeitende zunehmend unattraktiv, da wir nur durch die Flexibilität und den Improvisationswillen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die stationäre Versorgung auf hohem Niveau sichern können. Führungskräfte des Regionsklinikums Hannover, in einem Brief an die Abgeordneten der Regionsversammlung

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Mehr Grün: Die Stadt will den Cityring weiter bepflanzen. © Quelle: Christian Behrens

Weniger Autos, mehr Grün: Sollte Hannovers Cityring schmaler werden?

Ein Uferpark an der Altstadt-Leine? Eine Reduzierung der Riesenkreuzung Friederikenplatz? Die Ratspolitiker wollen sich Impulse von Experten einholen. Die Opposition warnt davor, dass die Gestaltung zu Lasten der Autofahrer gehen und der Cityring deutlich schmaler werden könnte. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Die Scorpions live in Hannover

Und dann war da noch ...

Wir haben da was Neues: Der Hannover-Themenpodcast „Klar so weit?“

Hört, hört! In wöchentlichen Podcast-Folgen gibt die HAZ künftig Hintergründe, Analysen und Meinung zu Themen, die die Menschen in der Region Hannover bewegen. Hören Sie doch mal rein! Jetzt lesen

